Evde hamburger ekmeği nasıl yapılır malzemeleri nelerdir?

Enfes bir hamburgerin olmazsa olmazı güzel bir ekmek. Sizin için yumuşacık ve pofuduk bir hamburger ekmeği tarifi hazırladık. Hamburgerinizin lezzetini katlayacak bu ekmeği kolayca hazırlayabilirsiniz. Lafı fazla uzatmadan, işte pratik ve nefis bir hamburger ekmeği tarifi... Şimdiden afiyet olsun...

Malzemeler;

1 su bardağı ılık süt, 1 su bardağı ılık su, 1 fincan sıvı yağ, 1 yumurta, 1 paket kuru maya, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı şeker, 5,5-6su bardağı un, üzerine sürmek için 1 tatlı kaşığı pekmez, 2-3 yemek kaşığı su, susam.