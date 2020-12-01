Ahmet Çakar'dan çok konuşulacak iddia

Eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, Beyaz Futbol programında Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi sonrası gündemi değerlendirdi. Çakar, dev maçın hakemiyle ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya attı.

MHK Başkanı Serdar Tatlı ve maçın hakemini yerden yere vuran Ahmet Çakar, şu ifadeleri kullandı:

""Dün gece 2'den sonra MHK arasında konuştu, 'Hakemi değiştirelim' dedi. 'Çocuk hastalanmış olsun, ateşim var, öksürük var falan diyelim' diye düşündüler ama 'Bunu yediremeyiz Türkiye'ye' dediler. Seni oraya veren Serdar Tatlı'nın Allah cezasını versin"