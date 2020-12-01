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GÜNCEL

Konyalı gençlerin güneş sistemi videosu olay oldu! Kafamız biraz karıştı, bildiklerimizi de unuttuk

KONYA'nın Altınekin ilçesinde yaşayan bir grup gencin güneş sistemini tartıştıkları video izleyenleri gülümsetti. Video TT olunca o gençler ortaya çıktı ve " Kafamız biraz karıştı, bildiklerimizi de unuttuk" dediler.

Konya'nın Altınekin ilçesinde bir araya gelen gençlerin gerçekleştirdiği muhabbet sosyal medyada yankı uyandırdı. Gençlerin astronomiye olan ilgileri ve konuyu saygı çerçevesinde tartışmaları büyük beğeni topladı. Videonun ardından sadece onların değil, izleyenlerin de kafası karıştı. Güneş sistemini keşfetmeye çalışırken Türkiye'yi neşelendiren gençler TRT Haber'e konuştu. 

Evreni anlama çabaları gülümsetti

Bir arkadaşları tarafından kaydedilen o tartışma başlangıçta astronomi ile ilgili değildi. Videoyu izleyenlerin bir kısmı hallerine güldü, bir kısmı doğruyu arayışlarını takdir etti.

Onlara kitap gönderenler, evreni anlatmak için randevu isteyen öğretim görevlileri bile oldu. Hatta bazı öğretmenlerden canlı ders aldılar. Furkan, Mehmet, Hüseyin, Nurullah, Murat ve Can, ne tarz olursa olsun tüm tepkilere teşekkür ediyor. 

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