BIST 1.325
DOLAR 7,85
EURO 9,46
ALTIN 457,73
DÜNYA

Köprüden nehre atlayan ABD'li YouTuber kafatasını kırdı

ABD'li YouTuber Saa Fomba, Teksas eyaletinde yer alan Pennybacker Köprüsü'nden nehre atlayarak kafatasını kırdı.

Demirören Haber Ajansı

ABD'li YouTuber Saa Fomba, YouTube hesabı için kayda aldığı videoda, Teksas eyaletinde yer alan metrelerce yükseklikteki Pennybacker Köprüsü'ne tırmandı. Fomba'nın izleyicilerine seslendiği 17 dakikalık videoda, "Umarım bu video sizi hayallerinizin peşinden koşmanız için motive eder. Normal bir yaşam sürmede hiçbir eğlence görmüyorum" dedi.

Metrelerce yükseklikten atladı

İzleyicilerine 'hayallerinin peşinden koşma' çağrısında da bulunan Fomba, Pennybacker Köprüsü'nden metrelerce yükseklikten nehre atladı. Atlayıştan sonra bir süre suda sessiz kalan Fomba, daha sonra yardım için seslendi. Nehirde teknede bulunan kişiler Fomba'ya yardım ederek sudan çıkardı. Olay yerine gelen acil durum ekipleri, Fomba’yı hastaneye kaldırıldı. Atlayışı sonrasında Fomba’nın kafatasını kırdığını belirtildi.

Öte yandan; bazı sosyal medya kullanıcıları da Fomba’nın bu atlayışını 'aptalca' olarak nitelendirdi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar 1 yorum
SON DAKİKA HABERLERİ
Brezilya’da film gibi banka soygunu
Çin’in Chang’e 5 uzay aracı Ay’a başarılı şekilde indi
Fahrettin Altun'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki!
İstanbul'un barajlarındaki su seviyesi yüzde 25'in altına indi
Galatasaray'da başkanlık seçimi iptal edildi
Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (1 Aralık 2020)
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Roketsan'ın geliştirdiği yerli güdümlü füze göreve hazır
Etli ekşili bamya nasıl yapılır?
e devlet HES kodu alma nasıl olur HES kodu alma ekranı
Evde hamburger ekmeği nasıl yapılır malzemeleri nelerdir?
Ahmet Çakar'dan çok konuşulacak iddia
Özel kreşler kapandı mı son durum veliler haber bekliyor
Koronavirüs testinde canı yanan kadın deliye döndü! Hemşireye saldırdı
Kargolar haftasonu açık mı haftasonu kargo gelir mi?