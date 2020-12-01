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Etli ekşili bamya nasıl yapılır?

Doktorlar tarafından sıklıkla önerilen bamyanın tüketilebilmesi için farklı bir alternatif sunan "etli ekşili bamya" tarifini mutlaka denemelisiniz...

Etli ekşili bamya, tadı nedeniyle birçok kişinin ilgi odağından uzak olan bamyanın daha lezzetli bir şekilde tüketilebilmesi için uygun tarifler arasında yer alıyor. Et yemeklerine farklı bir tat kazandırmak isteyen ve bamyanın kendisine has tadından uzaklaşmak istemeyenlerin de tercihi olan "etli ekşili bamya" tarifini mutlaka denemelisiniz. Şimdiden afiyet olsun...

Malzemeler;

750 gr bamya, 250 gr et, 1 su bardağı haşlanmış nohut, 1 adet soğan, 1,5 yemek kaşığı salça, kimyon, karabiber, tuz, 1 çay kaşığı limon tuzu, yarım çay bardağı sıvıyağ, yeteri kadar sıcak su.

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