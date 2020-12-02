Bursa'da kısıtlamaya uymayan kardeşler terör estirdi! 3 polis yaralandı

Bursa'da hareketli saatler yaşandı. İnegöl ilçesindeki Huzur Mahallesi'nde kısıtlama nedeniyle devriye gezen ekipler evde bulunması gereken Harem U. ile abisi Sabır U.'yu ikaz ederek evlerine gitmelerini istedi. Ancak sivil polislerin tüm uyarılarına rağmen iki kardeş zorluk çıkardı. İki kardeş önce polislere hakaret etti ardından ise saldırdı. Bunun üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Şahıslardan Sabır U. sivil ekipler tarafından gözaltına alındı, Harem U. ise kaçtı. Bölgeye gelen ekipler kısa sürede diğer kardeşi de yakaladı.

Arbede sırasında 3 polis memuru hafif şekilde yaralandı. Polislerden birinin parmağının kırıldığı öğrenildi. Gözaltına alınan abi kardeş, sağlık raporlarının alınmasının ardından ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.