BIST 1.325
DOLAR 7,82
EURO 9,46
ALTIN 455,53
YEREL

Bursa'da kısıtlamaya uymayan kardeşler terör estirdi! 3 polis yaralandı

BURSA’nın İnegöl ilçesinde kısıtlamaya uymayan iki kardeş resmen terör estirdi. Kendilerini uyaran polis ekiplerine saldıran kardeşler gözaltına alınırken 1 polis memurunun parmağı kırıldı, 2 polis memuru da hafif yaralandı.

İhlas Haber Ajansı

Bursa'da hareketli saatler yaşandı. İnegöl ilçesindeki Huzur Mahallesi'nde kısıtlama nedeniyle devriye gezen ekipler evde bulunması gereken Harem U. ile abisi Sabır U.'yu ikaz ederek evlerine gitmelerini istedi. Ancak sivil polislerin tüm uyarılarına rağmen iki kardeş zorluk çıkardı. İki kardeş önce polislere hakaret etti ardından ise saldırdı. Bunun üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Şahıslardan Sabır U. sivil ekipler tarafından gözaltına alındı, Harem U. ise kaçtı. Bölgeye gelen ekipler kısa sürede diğer kardeşi de yakaladı.

Arbede sırasında 3 polis memuru hafif şekilde yaralandı. Polislerden birinin parmağının kırıldığı öğrenildi. Gözaltına alınan abi kardeş, sağlık raporlarının alınmasının ardından ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Yeni korona tedbiri! Erzurum'da cuma namazı spor salonlarında da kılınabilecek
ABD'de ilk Kovid-19 aşıları sağlık çalışanları ile yaşlı bakımevlerine dağıtılacak
Esenyurt'ta yaşandı! Yangın sırasında dairede patlama oldu ağır yaralı var
İzmir'de iki belediye başkanı koronavirüse yakalandı
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: Teşvik ve desteklerin sürelerini uzattık
Sokağa çıkma kısıtlaması saat 05.00'te sona erdi! Hareketlilik başladı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Hercai 50. bölüm fragmanı
Sosyal medyada Devlet Bahçeli'nin bu sözleri paylaşılıyor
Menajerimi Ara 15. bölüm fragmanı
Köprüden nehre atlayan ABD'li YouTuber kafatasını kırdı
Roketsan'ın geliştirdiği yerli güdümlü füze göreve hazır
Kırmızı Oda 14. bölüm fragmanı
Etli ekşili bamya nasıl yapılır?
Bir Zamanlar Çukurova 75. bölüm 2. fragmanı