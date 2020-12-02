Ümraniye Belediyesi Hentbol Takımı sporcularından Dünya Engelliler Günü mesajı

Ümraniye Belediyesi Hentbol Takımı sporcuları, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü için kameraların karşısına geçti.

İşitme Engelli Erkek Hentbol Milli Takımı ve aynı zamanda Ümraniye Belediyesi Hentbol Takımı sporcusu olan Mustafa Özbay'da Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım başta olmak üzere kendisine destek olanlara işaret diliyle teşekkür etti.