Atiba'dan 'Beşiktaş bu sene şampiyon olur mu?' sorusuna Türkçe yanıt!

Beşiktaş Kaptanı Atiba Hutchinson, Candaş Tolga Işık'ın sunduğu Az Önce Konuştum programına konuk oldu.

Haber Global'e konuşan 37 yaşındaki Kanadalı futbolcu şunları söyledi: "Etrafımdaki insanlarla da çok konuşuyorum bunu. 1-2 yıl daha futbol oynarım. Kendimi iyi hissediyorum. Mesela 'Bu sezon sonunda bırakacağım' diye düşünsem, bunu söylerim. Ama biraz daha gideceğim. Biraz daha zorlamaya devam edeceğim. Şu an, sadece şu an ne yaptığıma odaklıyım. Sezon sonu geldiğinde, önümüzdeki sezonu planlayacağım. Biraz daha oyunun içinde kalmayı düşünüyorum.

"Beşiktaş bu sene şampiyon olur mu?"

Candaş Tolga Işık'ın "Türkçe ne oranda anlıyorsun?" sorusuna "Çok zor" cevabını veren Atiba, devamında gelen "Beşiktaş bu sene şampiyon olur mu?" sorusu üzerine "İnşallah" dedi ve gülümsedi.

''Beşiktaş, benim teknik adamlık kariyerim için imkan olabilir''

Biraz daha futbolun içinde kalmak istiyorum. Yeterince tecrübem oldu, çok fazla şey gördüm. Futbolu ne zaman bırakırım emin değilim. Ama Beşiktaş, benim teknik adamlık kariyerim için imkan olabilir. Bununla ilgili konuşmadık ama zamanı geldiğinde masaya oturup ciddi konuşmayı isterim. Şu an sadece futbol oynamak istiyorum.

"Beşiktaş benim için her şey''

Beşiktaş ile ilgili duygularını ifade eden Atiba Hutchinson "Beşiktaş benim için her şey. 8 yıldır buradayım. İlk andan itibaren bu aşka düştüm. İlk geldiğimde bu kadar kalacağımı düşünmemiştim. Kulüpteki aile ortamını anlatmaya zaten gerek yok. Zaman geçtikçe bunun içine girince, bir parçası olmaktan keyif alıyorsunuz. Yıllar geçtikçe ben de buradan gitmek istemedim. Çok fazla güzel şey yaşadım. Benim için her şeyi ifade ediyor Beşiktaş. Burada çok güzel anılarım var, şampiyonluklar yaşadım. Çok güzel dostluklar, insanlar kazandım" dedi.

''İstanbul harika bir şehir''

2012'de Beşiktaş'tan teklif aldığında neler düşündüğünü belirten Atiba Hutchinson "Beşiktaş'tan teklif aldığımda bazı insanlarla fikir alışverişi yaptım. 'İstanbul'da oynama fırsatı eline geçerse kaçırma' demişlerdi. Teklifi ikinci kez düşünmedim. İstanbul harika bir şehir. Böyle bir kulüp olduğunu bilmiyordum. Yaşadıkça içine girdim ve öğrendim. Beşiktaş taraftarı çok tutkulu" şeklinde konuştu.