Barış Yarkadaş'tan Canan Kaftancıoğlu'na taciz bombardımanı!

CHP'deki taciz skandalı ve Canan Kaftancıoğlu'nun sessizliği... Barış Yarkadaş'ın "Tarihe not düşüyorum" diyerek CHP Maltepe İlçe teşkilatında yaşanan "tecavüz skandalı" ile ilgili twit atması İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu kızdırdı. Cumhuriyet gazetesine verdiği röportajda Barış Yarkadaş'ın şov yaptığını söyleyen Kaftancıoğlu bütün şimşekleri üzerine çekti. Barış Yarkadaş şov yapmadığını gerçekleri haykırdığını belirterek 24 tane twit attı ve Maltepe Ümraniye ve Sultangazi'de yaşanan tecavüz skandallarını deşifre etti.

Yaşanan tecavüz skandalları ile ilgili gözler CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na çevrilmişti ama bu konuda herhangi bir açıklama gelmedi CHP liderinden. Barış Yarkadaş'ın bu çıkışından hemen sonra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na suikast girişimi haberi Oda Tv'ye servis edildi. Halk Tv'de İmamoğlu haberi öne çıkarıldı ve Yarkadaş'ın açıklamalarıyla ilgili tek kelime edilmedi.

Peki Ekrem İmamoğlu'na herhangi bir suikast girişimi yapılmış mıydı? Tabii ki Hayır.. Bu haberle amaç CHP'deki tecavüz skandallarının üstünü örtmek. Öyle de oldu. CHP'deki bir başka skandal ise Ali Mahir Başarır'ın "Ordu satılmış" sözleriydi. Kılıçdaroğlu bu konuya girmediği gibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı. CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı Umut Karagöz, 20 yaşındaki bir kadını zorla bir restorana kapatarak taciz ettiği gerekçesiyle tutuklandı. Konuya ilişkin CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun sessizliği ise dikkat çekti. Konuyu sosyal medyada gündeme getiren Barış Yarkadaş'a attığı tweet sonrası şov yapıyor diyen Kaftancıoğlu'na Yarkadaş'ın cevabı gecikmedi.