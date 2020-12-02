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CHP'de "tecavüz" savaşları

CHP Maltepe İlçe Teşkilatı yöneticisi Umut Karagöz'ün tecavüz suçundan tutuklanması CHP'yi karıştırdı. CHP'de tecavüz skandalına ilk tepkiyi gösteren kişi olan Barış Yarkadaş, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu tarafından şov yapmakla suçlandı.

Barış Yarkadaş, Canan Kaftancıoğlu'nu adeta topa tuttu. Eski CHP Milletvekili Yarkadaş'tan o sözlere yanıt gecikmedi. CHP Maltepe İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Umut Karagöz karıştığı cinsel saldırı suçundun tutuklandı. Tecavüz olayına ilk tepki gösterenlerden birisi eski CHP Milletvekili Barış yarkadaş oldu.

Yarkadaş'ın tepki paylaşımının altında yapılan bir yorum, başka bir taciz skandalını ve Kaftancıoğlu'nun sessiz kalmasını ortaya çıkardı. Tecavüz ve taciz skandalları nedeniyle köşeye sıkışan Kaftancıoğlu, bugün bir gazeteye verdiği röportajda, Barış Yarkadaş'ı "İşin şovunu yapmakla" suçladı. Bunun üzerine Barış Yarkadaş sosyal medya hesabından Kaftancıoğlu'nu adeta topa tuttu. 

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