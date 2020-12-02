BIST 1.329
DOLAR 7,82
EURO 9,43
ALTIN 459,35
CHP

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bir ilginç 'terörist cenazesi' çıkışı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kayseri'de yaptığı konuşmada, dikkat çeken bir çıkışa imza attı. Kılıçdaroğlu, milletvekillerinin terörist cenazelerine gitmesini doğru bulmadığını söyledi. Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri, 2015 yılında dönemin CHP milletvekilleri Gamze Akkuş İlgezdi ve Sezgin Tanrıkulu'nu akıllara getirdi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Kayseri'de katıldığı muhtarlar toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu, hiçbir milletvekilinin teröristlerin cenazesine gitmesini kabul edemeyeceklerini söyledi. Ancak geçmişte yaşananlar Kılıçdaroğlu'nun samimiyetini sorgular nitelikte...

"Hiçbir teröristin cenaze törenine katılmamalı''

Kayseri'de olması nedeniyle milliyetçilik vurgusu yapan Kemal Kılıçdaroğlu, "Hiçbir teröristin cenaze törenine, asla ve asla hiçbir siyasi partinin yöneticisinin, milletvekilinin, il başkanının, ilçe başkanının katılmasını doğru bulmam. Doğru değil bu, doğru değil. Benim milliyetçilik anlayışım, vatanseverliktir. Bayrağımı seviyorum." ifadelerini kullandı.

Kayseri'de oy oranlarının az olması nedeniyle kabahatin kendilerinde olduğunu belirten CHP Lideri, sürekli aynı hataları yaptıklarını dile getirdi.

İlgezdi ve Tanrıkulu terörist cenazesine katılmıştı

Tarih 19 Kasım 2015. O dönem CHP milletvekili olan Gamze Akkuş İlgezdi ve dönemin Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, DHKP-C'li terörist Aziz Güler'in cenaze evinde boy göstermişti. Kılıçdaroğlu, cenaze anlarından fotoğraf olmasına rağmen Sezgin Tanrıkulu'na sahip çıkarak "PKK taziyesine hiç katılmadı" demişti.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Dünyanın ilk 'temiz eti' piyasaya sürülüyor! Laboratuvarda üretilen tavuk eti satılacak
İkinci el araç alacaklar dikkat emsal niteliğinde karar! 9 bin TL ceza ödeyecek
Trabzonspor-Galatasaray maçının tarihi belli oldu
Yine Fransa yine İslamofobi! İtalya vatandaşı kadın başörtülü diye işten kovuldu
Özgür Özel'den Genelkurmay Başkanı'na 'ordu satıldı' yanıt: Dur paşam
Isparta'da bu köyde kimse muhtarın kim olduğu bilmiyor! Sebebi ise bakın ne
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Van'da trafikte şok eden görüntü! Genç kadın defalarca aynı şeyi yaptı
Özbekistan’da futbolcudan hakeme uçan tekme
Somer Sivrioğlu'nun sevgilisi kimdir eşini kiminle aldatmıstı?
Doktorlar çalıp söyledi : Ne ağlarsın benim zülfü siyahım türküsü
Antalya'da otomobil içinde kadına şiddet kamerada! Yüzüne tekme attı
Kısa çalışma ödeneği kimler alabilir şartları neler 2020
İzmir'de korkunç olay! Fark etmeyip üzerine beton döktüler 2 gün boyunca...
20 yaş altı sokağa çıkma cezası kaç para 2020