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Manisa'da ehliyetsiz sürücü 3 yaşındaki Ayşe'yi öldürdü! Kahreden anlar kamerada

MANİSA'da ehliyetsiz direksiyon başına geçen trafik canavarı, 3 yaşındaki Ayşe'nin ölümüne neden oldu. Kahreden anlar kameraya yansıdı.

İhlas Haber Ajansı

Olay, Gaziler Mahallesi 535. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmeye çalışan 3 yaşındaki Ayşe Kaymak’a sürücüsü tespit edilemeyen kamyonet çarpıp kaçtı. Sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk hayatını kaybetti.

Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptığı çalışma neticesinde çocuğa çarpan aracın 45 RG 301 plakalı ekmek dağıtım aracı, sürücüsünün ise Mustafa A. (39) olduğunu tespit etti. Ekipler, sürücüyü saklandığı yerden yakalayıp gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ehliyetsiz sürücünün 3 yaşındaki Ayşe Kaymak’a çarpıp kaçması, olay yeri yakınındaki bir işyerine ait güvenlik kamerası tarafından da saniye saniye kaydedildi.

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