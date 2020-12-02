Can Ataklı'dan CHP İstanbul'daki taciz olayıyla ilgili şok açıklama 'yollu' diye düşünmüş

CHP İstanbul teşkilatlarında birbiri ardına ortaya çıkan taciz ve tecevüz vakaları gündeme oturdu. Konuya ilişkin Can Ataklı'dan skandal bir değerlendirmeler geldi.

"Yetişkin insanlar arasındaki bir olay"

Tele1 kanalındaki programda konuşan Ataklı, taciz dediğin yetişkin insanlar arasında hoş olmayan bir olay olduğunu söyledi. Ne olduğunu tam bilmediklerini belirten Ataklı, tacizin günlük sosyal hayatta görülen bir olay olduğunu savundu.

"Yollu diye düşünmüş"

CHP'deki taciz ve tecavüz olayına ilişkin Ataklı, "Buraya kadar geldik herhalde bu biraz böyle yollu diye düşünmüş kadınlar git işine diyince olay çıkmış" ifadelerini kullandı.

Konuyu gündeme getirenlere "melanet yuvası" dedi

Konuyu gündem edenlere "melanet yuvası" diyen Ataklı, parti içi muhalafete tepki göstererek, "Böyle mi parti içi muhalefet yapacaksınız. Muhalefet ciddi bir konuda yapılır, ayıp" dedi.