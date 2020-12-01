CHP İstanbul'da tecavüz ve taciz patlaması! Canan Kaftancıoğlu büyük oyunu görmüş!

İSTANBUL Maltepe'de CHP ilçe yöneticisi Umut K.’nin genç bir kıza tecavüzden tutuklanmasının ardından, yeni taciz skandalı patladı. CHP'li Özlem Hanelçi, CHP İstanbul il yöneticisi Yasin Ilgar ve eski CHP İl Yöneticisi Özgür Aydın’ın kendisini taciz ettiğini ileri sürdü. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu büyük oyunu görmüş olacak ki: İşin altında operasyon varmış!

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CHP’de Maltepe ilçe yöneticisi Umut K., 20 yaşında genç bir kıza bir eğlence mekanında tecavüz ettiği suçlamasıyla tutuklandı. Bu skandalın ardından yeni bir taciz skandalı daha patladı. CHP'li Özlem Hanelçi, CHP İstanbul il yöneticisi Yasin Ilgar ve eski CHP İl Yöneticisi Özgür Aydın’ın kendisini taciz ettiğini ileri sürdü. Hanelçi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun bu olayı bilmesine rağmen sessiz kaldığını öne sürdü. Aydın ve Ilgar ise iddiaları yalanlayarak Hanelçi hakkında suç duyurusunda bulundu. Söz konusu iddiayı yeni öğrendiğini ifade eden Kaftancıoğlu, ise "Bu işin altında birtakım operasyonlar olduğunu düşünmüyor değilim" dedi. Kaftancıoğlu, İstanbul CHP'de bir başta taciz olayının da Ümraniye'de yaşandığını açıkladı.

'Canan Hanım hiç ses çıkarmadı bile...'

Eski CHP milletvekili Barış Yarkadaş’ın Umut K’nin bir kadını taciz ettiği yönündeki tweetinin altına yorum yapan parti üyesi Özlem Hanelçi, Yasin Ilgar ve Özgür Aydın’ın kendisini taciz ettiğini yazdı. Hanelçi, “Bana il başkan yardımcıları ahlaksızlık yaptı. Şikâyet ettim. Tehdit edildim. Canan (Kaftancıoğlu) hanım hiç ses çıkarmadı bile..” iddiasında bulundu. Aydın ve Ilgar ise iddiaları yalanlayarak Hanelçi hakkında suç duyurusunda bulundu.

“Barış Yarkadaş’ın ne yazdığıyla ilgilenmiyoruz”

Barış Yarkadaş’ı "işin şovunu yapmakla” suçlayan Canan Kaftancıoğlu, “Barış Yarkadaş o tweet'i attığında biz sorumluluğumuzu yerine getirmiştik. O şahsın atılmasıyla ilgili süreç zaten çoktan başlamıştı. Barış Yarkadaş’ın ne yazdığıyla ilgilenmiyoruz. O birazcık işin şov kısmıyla ilgileniyor” dedi.

“Bu işin altında birtakım operasyonlar olduğunu düşünmüyor değilim”

İl yöneticileri ile ilgili iddiayı bugün (dün) öğrendiğini söyleyen Canan Kaftancıoğlu, “Özgür Aydın ve Yasin Ilgar iddialarla ilgili savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu. Parti içinde ya da dışında kadın mağduriyeti söz konusu olduğunda bizim tavrımız çok nettir. Orada yazılan konuyla ilgili bana bir ulaşma olmadı. Hadi kişisel olarak bana ulaşamadı diyelim 38 il başkan yardımcıma neden ulaşılmadı? Bize bugüne kadar bu olay iletilmedi. Bu olayların sürdürülüş şekli, yandaş basının yaklaşımı ve parti içindeki arkadaşların olayları ‘olmadığı’ gibi kamuoyuna sunması beni üzüyor. Bu işin altında birtakım operasyonlar olduğunu düşünmüyor değilim” diye konuştu.

Ümraniye'de de benzer bir durum yaşandı

Kaftancıoğlu, Ümraniye’de de benzer bir durum yaşandığını ve söz konusu kadına da desteği kendisinin verdiğini söyledi.