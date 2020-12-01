'Koronavirüs 15 Mart'ta kaybolur' demişti AK Partili vekil Şenel Yediyıldız korona oldu

Mart ayında yaptığı açıklamada 'koronavirüs 15’inden sonra tamamen ortadan kaybolur' diyen AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız, koronavirüse yakalandığını duyurdu. Yediyıldız, koronavirüse iyi geldiği düşüncesiyle vatandaşlara dut pekmezi de önermişti.

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Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ordu Milletvekili Opr. Dr. Şenel Yediyıldız, 10 gün önce şikayetlerini başladığını ancak testinin negatif çıktığını belirterek, “10 gün önce başlayan şikayetlerim üzerine yaptırdığım Covid-19 test sonuçları negatif çıkmasına rağmen Meclis Hastanesi’nde yapılan tedkiklerimde BT (Bilgiyarlı tomografi) bulgusu nedeniyle yüksek ateş olduğu tespit edilmiş ve şikayetlerim neticesinde perşembe günü Ankara Şehir Hastanesinde tedavi altına alınmış bulunmaktayım. Genel durumum gayet iyi” diyerek herkese teşekkür etti.

Türkiye’de koronavirüs vakaları henüz görülmediği Mart ayının başlarında açıklama yapan Yediyıldız, “Covid-19, Mart ayının 15’inden sonra tamamen ortadan kaybolur ve hayat normale döner diye düşünüyorum” diye konuşmuş daha sonra da vatandaşlara dut pekmezi yemelerini tavsiye etmişti.

Şenel Yediyıldız'ın paylaşımı: