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Edirne'de boşanma öncesi vahşet! İlk eşini sonra kendini vurdu

İhlas Haber Ajansı

EDİRNE’de bir şahıs, boşanma aşamasında olduğu eşini tüfekle öldürdükten sonra intihar girişiminde bulundu.

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Şükrüpaşa Mahallesi’nde bir markette çalışan boşanma aşamasındaki eşi N.K’nin yanına giden M.E.K., eşini tüfekle vurduktan sonra etrafa rastgele ateş açıp, ardından aynı tüfekle kendini vurdu. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan M.E.K. hastaneye kaldırılırken, eşi N.K’nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Hayatını kaybeden kadının mesai arkadaşları ise sinir krizi geçirdi. Çiftin ilerleyen günlerde boşanma davasının olduğu öğrenildi.

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