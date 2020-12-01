Vakalar arttı Ardahan Valiliği'nden karantina kararı geldi

ARDAHAN'da bir köy yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.Abone ol
Ardahan Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, merkeze bağlı Hacıali köyü Covid-19 salgınının vatandaşların hayatını tehdit etmesini engellemek ve sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındı. Karantina nedeniyle köye giriş ve çıkışlar yasaklandı.
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