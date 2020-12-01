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Isparta'da belediyeye gelen mektup herkesi duygulandırdı

İhlas Haber Ajansı

ISPARTA’da bindiği halk otobüsünde üzerinde parası olmadığı için şoför tarafından ücretsiz seyahat etmesine izin verilen Nebi Selçuk, otobüs ücreti için postayla 5 TL gönderdi. Bu davranış karşısında Isparta Halk Otobüsleri Kooperatifi’nden “Düşünceli davranışından dolayı biz sana teşekkür ediyoruz” paylaşımı yapıldı.

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Isparta’nın Gelendost ilçesinde ikamet eden Nebi Selçuk, kent merkezine geldiği sırada halk otobüsünü kullanmak istedi. Ancak üzerinde parası bulunmayan Selçuk, durumu halk otobüsü şoförüne anlattı. Şoför, Selçuk’u ücretsiz olarak gideceği yere kadar götürdü. Bu olayın ardından ilginç bir durum yaşandı.

Selçuk, bindiği otobüsün ücreti olarak 5 TL’yi bir zarfa koyarak, posta yoluyla Isparta Belediyesi’ne gönderdi. Zarfı açınca şaşıran belediye yetkilileri, zarfı Isparta Halk Otobüsleri Kooperatifi’ne iletti.
Selçuk, zarfın içerisine “Isparta belediye şoför abimiz 5 TL borcumu gönderiyorum. Allah’ım hayırlı işler dilerim” ifadelerinin yer aldığı bir de not yazdı.


Halk otobüsleri kooperatifinden teşekkür
Isparta Halk Otobüsleri Kooperatifi sosyal medya hesabından otobüs ücretini posta ile gönderen Nebi Selçuk’a teşekkür etti. Yapılan paylaşımda, “Otobüsümüze bindiği zaman üzerinde para olmadığı için şoförümüz tarafından ücretsiz olarak gideceği yere götürülen güzel yürekli insan, bu düşünceli davranışından dolayı biz sana teşekkür ediyoruz” denildi.

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