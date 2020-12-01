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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda şüpheli gözaltına alındı

İSTANBUL'da sabah saatlerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken şüphelilere ait adreslerde yapılan arama uyuşturucu  madde ele geçirildi. 

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 İstanbul'da sabah saatlerinde torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. 

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları  uzun süreli teknik ve fiziki takibin sonucunda kimliklerini belirledikleri uyuşturucu satıcılarını yakalamak  için harekete geçti.  

Sabah saatlerinde eş zamanlı olarak çok sayıda adrese operasyon yapıldı. Operasyonda  çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi'deki İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.  Şüphelilere ait adreslerde yapılan arama uyuşturucu  madde ele geçirildi. 

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