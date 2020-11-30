Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (30 Kasım 2020)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 13.746'ya çıktığını son dakika açıklamasıyla duyurdu. Türkiye'deki toplam vaka sayısı ise 500.865'e yükseldi. Ülkemizdeki koronavirüs salgınında ne yazık ki bir kez daha en yüksek günlük vaka ve ölü sayısına ulaşıldı.

Abone ol

Bakan Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısına ilişkin güncel verileri paylaştı. Bakanlığın verilerine göre Türkiye'de bugün koronavirüs nedeniyle 188 kişi daha hayatını kaybetti. 24 saatlik verilere göre; 6 bin 514'ü semptomatik olmak üzere toplam 31 bin 219 yeni vaka tespit edildi.

Günlük iyileşen hasta sayısı 4485 oldu

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 4485 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 404 bin 727'ye yükseldi. Toplam test sayısı 18 milyon 592 bin 292, ağır hasta sayısı ise 5190 yükseldi. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,4 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca twitterdan yaptığı paylaşımda; ''Bugün tespit edilen 6.514 yeni hastamız var. Daha sıkı korunma ve daha sıkı tedbire ihtiyacımız var. Mücadeleyi birlikte sürdürmek zorundayız. Tedbirlere uyarak mücadeleye destek olun'' ifadelerini kullandı.