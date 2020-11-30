Yağmur Sarnıç ile Emre Aşık davasında ortalık karıştı

Boşanma davaları süren Emre Aşık ile Yağmur Sarnıç arasında sular durulmuyor. İstanbul Aile Mahkemesinde ikili arasında görülen gizli çekişmeli boşanma davasında bir gelişme yaşandı. Davanın gizliliğinden dolayı içeri basın alınmazken; Yağmur Sarnıç, duruşma çıkışında, "Evimi elimden aldınız. Nafakamı elimden aldınız" diyerek sinir krizi geçirdi.

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Eski milli futbolcu Emre Aşık, eşi Yağmur Sarnıç'a geçtiğimiz yıllarda aldatıldığı iddiasıyla boşanma davası açmıştı. Yağmur Sarnıç'ın çalıştığı oteli bastığını ileri süren Emre Aşık, "Emre'nin 'E'si kalmayacak. Türkiye'de seni bitireceğim' diyerek kendisini tehdit eden Yağmur Sarnıç'ı savcılığa ihbar etmişti.

Bununla birlikte; Yağmur Sarnıç ile cezaevi firarisi olan sevgilisi Erdi Sungur, Emre Aşık'ı öldürmek için cinayet planı yaptıkları iddiasıyla Düzce Ağır Ceza Mahkemesinde yargılaması devam ediyor.

Sinir krizi geçirdi

Sabah Gazetesi'nden Deniz Yusufoğlu'nun haberine göre; çekişmeli devam eden boşanma davası da Aile Mahkemesinde görüldü. Gizlilik kararı nedeniyle içeri basın alınmadı.

Emre Aşık ve Yağmur Sarnıç, duruşma salonunda yüz yüze geldi. Tanıkların dinlendiği duruşma çıkışında Yağmur Sarnıç, "Evimi elimden aldınız. Nafakamı elimden aldınız" diyerek duruşma salonunun önünde sinir krizi geçirdi.

Topuğu kırılan Yağmur Sarnıç, adliyeden sendeleyerek ayrıldı.