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İran'a ikinci şok! Müslim Şahadan öldürüldü

Nükleer çalışmalarının mimarı olan Muhsin Fahrizade'nin öldürülmesinin ardından İran'dan bir suikast haberi daha geldi. Al Arabiya gazetesi, İran Devrim Muhafızları Komutanı Muslim Şahdan'ın öldürüldüğünü açıkladı.

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Al Arabiya gazetesi, İran Devrim Muhafızları Komutanı Muslim Şahdan'ın Irak ve Suriye sınırında öldürüldüğünü yazdı.

Iraklı kaynaklara dayandırılan habere göre; Muslim Şahdan'ın içinde bulunduğu konvoy, silahlı insansız hava aracıyla vuruldu.

İran'ın nükleer çalışmalarının mimarı olan Muhsin Fahrizade, geçtiğimiz günlerde Absert kentinde uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmişti.

Bu gelişme, Ortadoğu'da tansiyonu yükseltmiş ve Tahran Yönetimi İsrail'i suçlayarak, intikam açıklamaları yapmıştı.

Al Arabiya gazetesi, Muslim Şahdan'ın pazar gecesi öldürüldüğünü öne sürdü

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