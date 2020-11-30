İstanbul Cevizlibağ metrobüs durağında korkutan manzara
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artışa rağmen metrobüs duraklarında yoğunluk yaşanıyor. İş çıkış saatlerinde Cevizlibağ metrobüs durağındaki kalabalıkta sosyal mesafe kuralının hiçe sayıldığı görüldü.Abone ol
İSTANBUL Cevizlibağ metrobüs durağında akşam iş çıkış saatlerinde yoğunluk yaşandı.
Durak içinde ve dışında yaşanan yoğunluk nedeniyle sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19)kısıtlamalarına bitmesinin ardından ilk iş gününde vatandaşlar, içi içe metrobüs gelmesini bekledi.