BIST 1.284
DOLAR 7,82
EURO 9,34
ALTIN 447,63
HABER /  YEREL
ADV Awox hayatın her anında yanınızda

İstanbul Cevizlibağ metrobüs durağında korkutan manzara

Demirören Haber Ajansı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artışa rağmen metrobüs duraklarında yoğunluk yaşanıyor. İş çıkış saatlerinde Cevizlibağ metrobüs durağındaki kalabalıkta sosyal mesafe kuralının hiçe sayıldığı görüldü.

Abone ol

İSTANBUL Cevizlibağ metrobüs durağında akşam iş çıkış saatlerinde yoğunluk yaşandı.

Durak içinde ve dışında yaşanan yoğunluk nedeniyle sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19)kısıtlamalarına bitmesinin ardından ilk iş gününde vatandaşlar, içi içe metrobüs gelmesini bekledi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Washington Post'tan Türkiye analizi: Biden için acil bir sorun
Fenerbahçe'ye 2 oyuncudan kötü haber geldi
Galatasaray'da sezon sonu 11 futbolcunun sözleşmesi sona eriyor
Türk doktor açıkladı: Koronavirüste karantina süresi kısalabilir
Emre Belözoğlu: Herkes dersini alıp önüne baksın
Altın fiyatlarında serbest düşüş! Uzmanından 'altın' değerinde değerlendirmeler
ÖNCEKİ HABERLER
Egemen Bağış: 'İnsanlığın en büyük barış projesinin' Türkiye'ye ihtiyacı var
Balıkesir'de ehliyet hayali 75 yaşında gerçek oldu
Standard And Poors'tan 44 milyar dolarlık satın alma
Rusya vatandaşı İhtida Töreni'yle Müslüman oldu artık bu adı taşıyacak
BB Erzurumspor’da Mehmet Özdilek'le yollar ayrıldı
2021 Ramazan başlangıcı ne zaman Diyanet imsakiyesi
Yorumlar 4 yorum