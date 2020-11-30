Nicolas Maduro Twitter üzerinden numarasını hakla paylaştı: "Bana yazın"

VENEZUELA Devlet Başkanı Nicolas Maduro, vatandaşlarının kendisiyle WhatsApp ve Telegram üzerinden iletişim kurması için bir telefon numarası yayınladı. Maduro, mesajında "Bana yazın, beni gruplarınıza dahil edin" dedi.

Abone ol

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, vatandaşlarının kendisiyle WhatsApp ve Telegram üzerinden iletişim kurmasını sağlayan bir telefon numarası yayınladı.

Maduro, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugünden itibaren WhatsApp ve Telegram üzerinden Venezuela ve halkımızla ilgili gerçek mücadelesine dahil olacağım. Maduro WhatsApp'a, Maduro Telegram'a geliyor" dedi.

Venezuela cumhurbaşkanı vatandaşlarına hitaben "İşte telefonum, 04262168871, beni gruplarınıza dahil edin" dedi.

10 binlerce mesaj geldi

Telefon numarasını vermesinden sonra çok sayıda kişi Venezuela liderine mesaj gönderdi.

Maduro yoğun ilgiden sonra Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Duyarlılık muazzam oldu, beni binlerce gruba dahil ettiler, onlara kampanya ve seçimler hakkında bilgi ve ilk elden materyal göndereceğim” dedi.