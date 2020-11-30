Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan CHP'nin 'Türk Ordusu satıldı" iddiasına sert cevap

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, CHP'li Ali Mahir Başarır'ın "Türk ordusu satıldı" iddiasına tepki geldi. Bakan Akar, "TSK'ya dil uzatanlara karşı hukuk çerçevesinde yapılması gereken ne varsa takip edeceğiz, gereğini yapacağız" dedi

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanları'nın da katıldığı video konferans toplantısında, devam eden faaliyetler ve sahadaki son duruma ilişkin birlik komutanlarından bilgi aldı, talimat verdi. Akar, CHP'li Ali Mahir Başarır'ın "Türk ordusu satıldı" iddiası için de sert konuştu. İşte Hulusi Akar'ın açıklamalarından satır başları...

- (Doğu Akdeniz'deki gelişmeler) Komşumuz inatla görüşmelerden imtina ediyor, başka kapılarda çözüm arıyor. Yanlış yapıyorlar.

- (Türk-Rus askeri heyetlerinin teknik görüşmeleri) Ruslarla çalışmalar planlandığı şekilde devam ediyor.

- (Türk ordusu satıldı iddiası) TSK'ya dil uzatanlara karşı hukuk çerçevesinde yapılması gereken ne varsa takip edeceğiz, gereğini yapacağız.

- (Türk ticari gemisindeki arama) Hukuki planda yapılması gereken ne varsa hepsini yaptık, yapıyoruz.