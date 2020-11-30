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Bursa'da kuaför kadın boşandığı eski eşiyle birlikte koronavirüsten öldü

İhlas Haber Ajansı

BURSA’da kuaför Ferhunde Caner (65) ile boşanmalarına karşın birlikte yaşadığı Muharrem Karabulut (69), 4 gün arayla koronavirüsten yaşamını yitirdi.

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Bursa’da yaşayan Muharrem Karabulut'un, rahatsızlanınca gittiği hastanede yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Boşanmalarına karşın birlikte yaşamaya devam eden kuaför Ferhunde Caner'in de koronavirüs olduğu anlaşıldı. Karabulut hastanede, Ferhunde Caner ise evinde tedaviye alındı. Karabulut, Salı günü doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Ferhunde Caner de durumu ağırlaşınca Cumartesi günü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Burada yoğun bakımda tedaviye alınan Caner, bir süre sonra hayatını kaybetti. Caner ve Karabulut’un koronavirüs nedeniyle 4 gün arayla gerçekleşen ölümleri, sevenlerini yasa boğdu.

Karaağaç Mahalle Muhtarı Sema Pamukçular, Fehunde Caner'in mahallenin sevilen esnafından biri olduğunu belirterek, "Kötü bir olay yaşadık. 4 gün arayla eşiyle birlikte koronavirüs sebebiyle arkadaşımızı kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. Hastalığı önce eşi kapmış. Ambulansla hastaneye kaldırmışlar. Kendisi iyi olduğunu söylemiş. Kendini izole etmeye çalışmış. Evde yalnız kaldığı için kalkamamış. Komşuların telefonlarını açmayınca şüphelenmişler. Daha sonra sağlık ekipleri gelip hastaneye kaldırmışlar, fakat maalesef geç olmuş. Tedaviye cevap vermemiş. Buradan hepimiz ders çıkarmalıyız" dedi.

"Vefat ettiğini söyleyince inanamadım"

Ferhunde Caner'in kuaför dükkanının karşısında kuaför dükkanı bulunan Melike Sinem Bilbey ise olayı duyunca inanamadığını belirterek, "Kimseye zararı yoktu. İyi birisiydi. En son ay sonunda görmüştüm. Bir müddet sohbet etmiştik. İlk duyduğumda çok üzüldüm. Hiç beklemiyordum. Güçlü bir kadındı. Koronavirüse yakalanacağını tahmin etmedim. Çok şaşırdım. Kardeşim vefat ettiğini söyleyince inanamadım. Tüylerim diken diken oldu. Herkesin başına gelebilir. O yüzden dikkat etmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Ferhunde Caner'in cenazesine dahi gidemediklerini belirten mahalle esnafından Şahin Top ise, "Kendisi karşı komşumuzdu. Eşi de 4 gün önce vefat etti. Her sabah buraya gelirdi. Kendisi bizim için çok farklıydı. Şen şakrak birisiydi. Eşi koronavirüse yakalanınca kendisine de hastalık bulaştı. İkisi de belli aralıklarla vefat etti. Biz duyunca çok kötü olduk. Cenazesine de gidemedik" diye konuştu.

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