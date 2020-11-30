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Atatürk’le çekilen fotoğrafı hafızalara kazınan Remziye Tatlı yaşama veda etti

İhlas Haber Ajansı

Mustafa Kemal Atatürk'ün 1937'de Adana'daki okul ziyaretinde çekilen, ders kitaplarında bulunan fotoğraftaki 99 yaşındaki Remziye Tatlı, hayatını kaybetti.

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1937 yılında Mustafa Kemal Atatürk’ün Adana’yı ziyaretinde İsmet Paşa Kız Enstitüsü’nde o dönem lise öğrencisi olan ve tarih dersini dinlerken çekilen fotoğrafı ders kitaplarına basılan Adana’da yaşayan Remziye Tatlı, dün gece hayatını kaybetti.

Remziye Tatlı’nın Atatürk’le çekildiği fotoğrafı anlatırken söylediği, “Atatürk sınıfımıza girdi. Hepimiz çok heyecanlandık, ayağa kalktık. 'Oturun, geleceğin kültürlü anneleri' dedi. Atatürk çok şık giyinmişti. Bana çok yakın duruyordu. Neredeyse kolu koluma değiyordu ve onun kokusunu hissediyordum” cümleleri hafızalara kazındı.

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