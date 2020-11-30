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2021 Ramazan başlangıcı ne zaman Diyanet imsakiyesi

2021 yılı yaklaşırken birçok vatandaş Ramazan ayı 2021 yılında ne zaman, hangi ayda başlıyor araştırması yapıyor. Her yıl 10 gün öne gelen Ramazan ayı bu sene 13 Nisan salı günü başlayacak. İlk iftar 13 Nisan salı günü tutulacak ve 12 Mayıs'da son bulacak. 13 Mayıs'ta ise Ramazan Bayramı'nın birinci günü idrak edilecek.

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2021 yılında Ramazan ne zaman başlıyor, hangi ayda ilk oruç tutulacak araştırması yavaş yavaş başlıyor. Her yıl 10 gün önce başlayan Ramazan ayında ilk oruç 13 Nisan Salı günü tutulacak ve Ramazan orucu 12 Mayıs'ta sona erecek. 13 Mayıs'ta Ramazan'ın 1. günü kutlanacak. 

Yeni yıla girmemize kısa bir süre kala, 2021'in dini günlerini şimdiden araştıran vatandaşlar, Ramazan Bayramı'nın hangi tarih aralığına denk geleceğini sorguluyor. Öte yandan üç aylar içinde yer alan Ramazan ayının ne zaman idrak edileceği ve orucun ne zaman başlayacağı Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı dini günler takviminde açıklandı. İşte, konuya dair ayrıntılar...

 2021 Ramazan takvimi ne zaman: 
Ramazan ayı, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı takvime göre; 2021 yılında 13 Nisan'da başlayacak ve 12 Mayıs'da son bulacak. 13 Mayıs'ta ise Ramazan Bayramı'nın birinci günü idrak edilecek.

Ramazan ayı içinde olan ve 'Bin Aydan Daha Hayırlı' olarak ifade edilen Kadir Gecesi ise 8 Mayıs 2021'de idrak edilecek.

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