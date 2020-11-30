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Maradona'nın ölümünde ihmal kuşkusu! Doktoruna soruşturma başlatıldı

Diego Armando Maradona'nın yaşamını yitirmesinde ihmal olup olmadığını araştırmak adına başlatılan soruşturma kapsamında doktoru Leopoldo Luque'nin evi ve özel muayenehanesinde arama yapıldı.

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Maradona'nın ölümü tüm dünyayı derinden sarstı. Ölümü şüpheli bulunması sonrası polis harekete geçti. Arjantin'de savcılık, futbol efsanesi Diego Armando Maradona'nın ölümüne ilişkin "kasıtsız adam öldürme" ve "kişiyi terk etme" suçlarından soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında, doktor Leopoldo Luque'nin evi ve özel muayenehanesinde arama yapıldı. Polis aramada, Maradona'nın hastalık öyküsüne, doktorun cep telefonuna, iki tabletine ve iki dizüstü bilgisayarına el koydu.

''Doğal bir biçimde öldü''
Aramanın ardından doktor Leopoldo Luque kameralar karşısına geçti. Futbol efsanesinin arkadaşı olduğunu ve doğal bir biçimde öldüğünü söyledi.

''O benim arkadaşımdı"
"Neyden sorumlu olduğumu biliyor musunuz?" diyen Luque, "Ona bakmaktan, onu sevmekten, ona yardım etmekten. Herkes "O adamı bırak eğer ona bir şey olursa herkes bu işten sıyrılmaya çalışacak" dediklerinde orada olmaktan. Ben onun yanındaydım, çünkü o benim arkadaşımdı" dedi. 

''Hepimiz elimizden gelenin en iyisini yaptık''
Luque kendisi ile sağlık ekibine yöneltilen suçlamaları reddetti  ve şöyle konuştu; "Bunlar araştırılacak şeyler ama size söylüyorum, bu beni değiştirmez. Onu seviyorum ve birisi ona kötü davranmış olsaydı, bunu söylerdim. Ama kötü bir şey görmedim, hepimiz elimizden gelenin en iyisini yaptık."

Soruşturmayla, Maradona'nın genel kontrollerinin yapılması için 2 Kasım'da kliniğe kaldırılmasından ölümüne kadar geçen zamanda ihmal bulunup bulunmaması araştırılıyor.

Yerel basında çıkan haberlere göre soruşturma Maradona'nın kızları Dalma, Gianinna ve Jana'nın verdiği ifadeler üzerine çıkarıldı.

Futbol efsanesi Diego Armando Maradona, ay başında hastaneye kaldırılmış ve beyin ameliyatı geçirmiş, taburcu edildikten sonra 25 Kasım'da "Kronik kalp yetmezliğine bağlı akut akciğer ödemi" nedeniyle hayatını kaybetmişti.

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