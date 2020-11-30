Manisa'da herkes iş ararken o ilçe ilanla işçi arıyor! Patronlar buraya toplandı

MANİSA Salihli Belediye Başkanı ve aynı zamanda OSB Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kayda 2014 yılında 1400 çalışanla devraldıkları Salihli Organize Sanayi Bölgesinde 2-3 ay sonra 10 binden fazla kişiye istihdam sağlanmış olacağını belirterek herkesin işsizlikten bahsettiği bir dönemde kendilerinin ilanla işçi aradıklarının altını çizdi.

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Salihli Belediye Başkanı ve aynı zamanda OSB Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kayda fabrika inşaatlarının hızla devam ettiği Salihli Organize Sanayi Bölgesinin 2. Etabında incelemelerde bulundu. Başkan Kayda’ya, Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu ve Salihli OSB Müdürü Çağrı Duygu da eşlik etti.



Yapımı tamamlanma aşamasına gelen OSB Yönetim binası ve inşaatları hızla yükselen 2. Etaptaki fabrika inşaatlarındaki çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Kayda, doğalgaz gelmesinin ardından Organize Sanayi Bölgesine olan taleplerin arttığını ve artık kendilerinin firma seçtiğini söyledi.







"İşe başladık dedik ki bu Salihli’ye yakışmıyor"

Göreve geldiğinde Salihli Organize Sanayi Bölgesinde 1400 kişinin çalıştığını kaydeden Başkan Kayda, “2014 yılında görevi devraldığımda Salihli Organize Sanayi Bölgesinde 1400 kişi çalışıyordu. OSB’ye şehir içinden bir tek araç girmiyordu. Sadece kendi servisleriyle personel taşınıyordu ve 2.etapta da sadece devlet tarafından alınmış hızlı kamulaştırma vardı önümüzde. İşe başladık dedik ki bu Salihli’ye yakışmıyor. Hızlı bir şekilde 1. Etabı büyütmemiz hem de 2. Etabın işlerini tamamlamamız lazım. Organize sanayi bölgemizin 2. Etabının kamulaştırma işlemlerine başladık." dedi.







"Parsel işlerini tamamladık ve satışa sunduk"

Müteşebbis Heyetinden yetki aldıklarını belirten Başkan Kayda "Belediye meclisimizden de yetkiyi aldık ve o dönemde 10 milyon TL kredi çektik. 10 milyon TL kredinin karşılığında belediyenin mal varlıklarını meclis kararıyla ipotek ettik. 7 milyon TL’yi 1355 dönüm arazinin kamulaştırılmasında mal sahiplerine arazi sahiplerine nakit olarak ödedik. 3 milyon TL ile de arıtmayı yaptık. Zafer Kalkınma Ajansından da katkı alarak artıma tesisini büyüttük, yeniledik. Kapasitesini artırdık. 1355 dönüm arazinin parsellerini yaptık. Bu süre içerisinde altyapısını tamamladık, üst yapısını tamamladık, parsel işlerini tamamladık ve satışa sunduk." şeklinde ifade etti.







"Devlet Bahçeli Beyin bizzat kendisinin çabasıyla..."

O dönemde metrekaresini 70 liradan satışa sunduklarını belirten Başkan Kayda "Doğalgaz ihtiyacı doğdu. Herkes doğalgazı soruyor. 2016 yılının ekim ayında çıkan bir karar ile yasa değişikliği ile hemen müracaatımızı yaptık. Hem şehir için hem organize sanayi bölgesi için. Allah razı olsun o dönemdeki Enerji Bakanımızdan, Cumhurbaşkanımızdan ve Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Beyin bizzat kendisinin çabasıyla Organize Sanayi Bölgemiz 2016 yılında doğalgazına kavuştu. Doğalgaz gelince yatırımcının önü daha da açıldı.” diye konuştu.







"İlk veya ikinci çeyreğinde yetişiriz"

Doğalgazın gelmesiyle birlikte adeta talep patlaması yaşadıklarını kaydeden Başkan Kayda, “O kadar çok fazla müracaat oldu ki bize bu sefer seçmeye başladık. 60’ın üzerinde firma müracaat etti 44 tanesine yerlerini verdik. Altyapısı tamam, elektrik tesisatı, su tesisatı, kanalizasyonu her şeyi bitmiş olarak teslim ettik ve şuanda yerimiz bitti. 2. Etabı 3 kısma bölmüştük. Bir makine ağırlıklı, iki kimya ağırlıklı ve üç tarıma yönelik bir bölüm olarak bölmüştük. Sadece tarım tarafında 40-45 dönüm bir arazimiz kaldı. 2-3 parselimiz kaldı. İnşallah 2021 yılının ikinci çeyreğine kalmadan mart, nisan gibi birçok fabrikamız devreye girmiş olacak. Dolayısıyla Salihli’de yüzde 75’e ulaştığımızda, organize sanayimizde ikinci etapta ruhsat işlemlerinin yüzde 75’i bu yaz gibi 2021’inin ilk veya ikinci çeyreğinde yetişiriz diye düşünüyorum." dedi.







“İlanla işçi arıyoruz”

Konuşmasının devamında Başkan Kayda "O zaman 3. Etaba başlayacağız. Salihli Organize Sanayi Bölgesi Manisa’nın, Manisa’dan sonra en büyük istihdam ve en büyük üretim yeri olacak. Biz 10 bin hedef koymuştuk. Şuanda 1. Etapta 4 bine ulaştık. 2. Etapta da bugüne kadar verdiğimiz yerlerde de işletmelerin bize bildirdiği istihdam oranlarına göre 6 binden fazla kişi çalıştıracaklar. Böylece hedefimiz olan 10 bin kişinin üzerine çıkmış olacağız. 10 bin insanımıza ekmek kapısı oluşturmuş olacağız. Bugün birçok yerde işsizlikten bahsediliyor ama bugün ilanla işçi arıyoruz biz. Hem belediyenin sitesinde hem reklam panolarında birçok firmaya teknik eleman arıyoruz yetiştirilmek üzere organize sanayi bölgesinde. Bu bizim için çok gurur verici bir durum.” şeklinde konuştu.







Prefabrik binadan modern binaya

Salihli Organize Sanayi Bölgesini 2014 yılında aldıklarında prefabrik bir yönetim binasında hizmet vermeye çalıştıklarını kaydeden Başkan Kayda, “Yönetim binası olarak prefabrik çok küçük bir bina vardı. Şuanda 4 bin metrekareden fazla kapalı alanı olan yeni yönetim binamızın önümüzdeki ay açılışını yapacağız. Aralık ayı Müteşebbis Heyet Toplantısını da inşallah bu yeni binamızda yapacağız. Tertemiz bir bina. Yönetim binalarıyla birlikte, toplantı salonları, organize sanayi bölgesindeki fabrikaların da toplantılarını yapabilecekleri, onlara eğitim verebileceğimiz 230 kişilik bir konferans salonu, kreşinden, restoranından oteline kadar hepsi bu binanın içerisinde var.” diye ifade etti.







“Genişlemeye açık çok fazla alanımız var”

Salihli’de organize sanayi bölgesinin gelişmesi için alanların oldukça fazla olduğunu vurgulayan Başkan Kayda “Salihli’de alanlar geniş. Tarımın dışındaki yerleşim alanlarında da yeni bir revizyon imar planıyla alanlarımızı, mevcut alanlarımızın da hepsini birden revize ediyoruz. Bizden önceki arkadaşlarımızın da ve imar planında büyükşehir yasasıyla birlikte beldelerin de bizimle birleşmesiyle, 8 tane belde belediyesinin imar planlarını entegre ettik ve dolayısıyla Durasıllı Mahallemize kadar bizim bir imarımız var. Genişlemeye açık çok fazla alanımız var. Dolayısıyla buradaki sosyal donatılar da şehrin gücü de Salihli çok farklı bir şehir. Manisa’nın en modern ilçelerinden bir tanesi. İlçenin içine de doğalgazı dağıttık. Dolayısıyla gelenler için nüfus mutlaka artacaktır. Bunlar bizim için kazanımdır bir eksiklik değil. Ticaretin de ekonominin de gelişmesi için bunlar önemli.” diyerek sözlerini tamamladı.