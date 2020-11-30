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Narkotik köpeği Çayra emekli oldu! Sahilden fotoğraf paylaştılar

Yaklaşık bin operasyona katılan Çayra isimli narkotik köpeği emekli oldu. Emniyet Genel Müdürlüğü, Çayra'nın sahildeki fotoğraflarını paylaştı.

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Emniyet Genel Müdürlüğü’nün (EGM) Twitter hesabından paylaşılan fotoğraflarda Çayra’nın emeklilik günlerinin tadını sahilde çıkardığı görüldü.

EGM’nin paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

Aydın Narkotik Şube Müdürlüğümüz ekipleriyle yaklaşık bin operasyona katılan narkotik köpeğimiz Çayra, görevini genç köpek Tina’ya devretti. Çayra’ya emekliliğinde bakımını üstlenen eğitmeni Abdullah Kurt ile birlikte mutlu bir hayat diliyoruz.

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