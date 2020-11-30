BIST 1.310
DOLAR 7,77
EURO 9,32
ALTIN 441,81
HABER /  GÜNCEL
ADV Awox hayatın her anında yanınızda

Zoom indir ücretsiz nasıl indirilir Zoom üzerinden canlı ders izleme

Eğitime uzaktan online olarak devam etmek zorunda kalan öğrenciler Zoom nasıl yüklenir, nasıl PC ya da telefona indirilir araştırması yapıyor. Sesli, görüntülü iletişim imkanı sunan Zoom'da öğrenciler online olarak derslere katılabiliyorlar. Peki zoom indirme nasıl, nasıl yüklenir, nasıl çalışır?

Abone ol

Zoom indirme ve canlı ders giriş ekranı nasıl yüklenir öğrenci ve velilerin gündeminde. Zoom üzerinden canlı dersler veriliyor. Burada canlı ders açabilmek veya izleyebilmek için öncelikle uygulamayı indirmeniz gerekiyor. Zoom indirme işlemi Google Play Store ve Apple Store üzerinden yapılıyor. İşte, Zoom canlı ders giriş ekranı ve indirme bilgileri hakkında bazı detaylar

Zoom nasıl indirilir: Zoom uygulamasını Google Play ve Apple Store’dan indirebilirsiniz. Program genel kullanımda ücretsiz ancak daha büyük toplantılar başlatmak gibi ek seçeneklere ücret ödemeniz istenebiliyor.

PLAY STORE İNDİRME LİNKİ İÇİN TIKLAYINIZ

APP STORE İNDİRME LİNKİ İÇİN TIKLAYINIZ


Zoom canlı ders girişi ile ilgili bilgiler: 
Zoom üzerinden canlı dersler veriliyor. Burada canlı ders açabilmek veya izleyebilmek için öncelikle uygulamayı indirmelisiniz. Uygulamayı indirdikten sonra new meeting ile yeni bir ders açabilirsiniz. Buraya tıkladıktan sonra size verilen meeting İD numarasını derse katılmasını istediğiniz kişilere verebilirsiniz. Start Meeting tuşuna basıp derse başladıktan sonra öğrenciler ile ID'yi gönderdiğiniz derse başlayabilirsiniz.

Öğrenciler verilen ID ile Zoom uygulaması üzerinden canlı derse katılabilirler.

SON DAKİKA HABERLERİ
Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz:Daha sert tedbirlerin alınma zamanı geldi
Koronavirüs aşısı yaptıran Prof. Necmettin Ünal gönüllü aşı olanları uyardı
Eski İçişleri Bakanı Saadettin Tantan: Türkiye'ye yeniden çözüm süreci dayatılıyor
Yoğun bakım üniteleri için kırmızı alarm! Prof. Dr. İsmail Cinel: Herkes bir adım geri çekilsin...
Ahmet Çakar'dan bomba iddia: Bunu yediremeyiz Türkiye'ye dediler
İşsizlik ve kısa çalışma ödemeleri tarihi belli oldu! Bakan Selçuk duyurdu
ÖNCEKİ HABERLER
3 gün önce testi pozitif çıkan sağlık çalışanı Ferdane, kalp krizinden öldü
Bakan Mustafa Varank büyüme rakamlarını değerlendirdi
PKK üyesi olduğu gerekçesiyle aranan Suriyeli, Adana'da yakalandı
Mersin'de balık sevdası yaşlı adamın hayatına mal oldu! Feci şekilde can verdi
Hollywood'un gözü Birol Tarkan Yıldız'da! Mel Gibson ile başrol oynayacak
Seyahat yasağı gelecek mi son haberi Erdoğan bu akşam ilan edecek
Yorumlar