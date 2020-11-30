Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz:Daha sert tedbirlerin alınma zamanı geldi

ANKARA Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği öğretim görevlisi ve corona virüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz ‘‘30 bin vakayla Avrupa'da birinci sıraya oturmuş durumdayız. Geçtiğimiz hafta alınan tedbirlerin çok da yararının olmadığını görüyoruz. Daha sert tedbirlerin alınma zamanı geldi.’’ dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde yeni kararların alınması bekleniyor. Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği öğretim görevlisi ve corona virüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz da son vakalar ve alınacak tedbirlere ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. "Daha sert tedbirlerin alınma zamanı geldi." diyen Kayıpmaz şunları söyledi:

Koronavirüsten el birliği ile korunmamız lazım. Tedbirlerin çok yararı olmadı. Bu da beraberinde yeni kısıtlamaları getirecek. Önümüzün kış olduğunu düşünürsek hastalık yayılma fırsatı olacak.

"Sert tedbirlerin alınma zamanı geldi"

Şuan da 30 bin vaka ile Avrupa'da birinci sıradayız. İnsan dolaşımının azaltılması gerek. Bugün adımlar atılacak. Sert tedbirlerin alınma zamanı geldi. Dün saat 10'da yasak bitiyor. İnsanlar sokağa koşuyor. Siz gidip şehirlerin meydanlarında kalabalık oluşturursanız hastalık kendine yayılma fırsatı buluyor.

"Salgın uzun soluklu"

Sayılar anlamında geldiğimiz nokta olumlu değil. Salgının ne kadar süreceğini bilmediğiniz için kapatma etkin yöntemdir ama bu başka sonuçları doğruyor. Salgın uzun soluklu süreç. Salgının ekonomik, biyolojik, psikolojik boyutları var.