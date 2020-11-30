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Antalya'da 13 yaşında çakmak gazı çeken çocuk hayatını kaybetti

ANTALYA'da bir binada çektiği çakmak gazı sonrası fenalaşıp hastaneye kaldırılan Mert Gül (13) hastanede hayatını kaybetti. Baba, ölümünden oğlunun çevresini sorumlu tuttu...

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Olay, dün saat 21.00 sıralarında Kepez ilçesi Yeni Emek Mahallesi 2589 Sokak'taki 5 katlı binanın teras katında meydana geldi. Evden arkadaşları ile buluşmak üzere çıkan Mert Gül'den haber alamayan babası Mustafa Gül, durumu polise bildirdi. Yapılan araştırmada Mert Gül'ün bir binanın terasında çakmak gazı çektikten sonra zehirlendiği, iki kişi tarafından binadan indirilerek özel bir hastaneye götürüldüğü ortaya çıktı.

Gül, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Hastaneden alınan Mert Gül'ün cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Mert'in, Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtildi.

"Oğlumu küçük yaşta zehirleyip ölümüne neden oldular"

Olayla ilgili 2 kişi ifadelerine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü. Oğlunun ölümüne çevresinin neden olduğunu belirten baba Mustafa Gül, "Oğlumu küçük yaşta zehirleyip ölümüne neden oldular. Sebep olan herkesten şikayetçiyim" dedi.

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