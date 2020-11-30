BIST 1.311
DOLAR 7,77
EURO 9,31
ALTIN 442,08
HABER /  EKONOMİ
ADV Awox hayatın her anında yanınızda

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 1800 personel alacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 300 defterdarlık uzman yardımcısı ile 1500 defterdarlık uzmanı istihdam edecek.

Abone ol

Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 1500 defterdarlık uzmanlığı kadrosuna atama yapılmak üzere yazılı ve sözlü sınav yapılacak. 

Başvurular, 21-31 Aralık tarihlerinde Bakanlığın internet sayfası üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilebilecek. 

Yazılı sınav, 31 Ocak 2021 günü saat 10.00'da Ankara'da olacak. Yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri ile nerede sınava gireceklerine ilişkin listeler Bakanlığın internet sayfasında, yazılı sınav tarihinden en az 10 gün önce ilan edilecek.

Taşra teşkilatına uzman yardımcısı takviyesi
Bakanlığın internet sitesindeki bir diğer duyuruya göre de taşra teşkilatında (defterdarlıklarda) boş bulunan toplam 300 defterdarlık uzman yardımcısı kadrosu için giriş sınavı yapılacak. 

Başvurular 18 Ocak-29 Ocak 2021 tarihlerinde Bakanlığın internet sayfası üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilecek.

Ankara'da yapılacak giriş sınavının tarihi, giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylar ile bunların sınava giriş yerleri Bakanlığın internet sayfasında sınavdan en az 10 gün önce ilan edilecek. 

SON DAKİKA HABERLERİ
Ahmet Çakar'dan bomba iddia: Bunu yediremeyiz Türkiye'ye dediler
İşsizlik ve kısa çalışma ödemeleri tarihi belli oldu! Bakan Selçuk duyurdu
Taburcu olmak için gün sayıyor! Muhittin Böcek'ten aylar sonra ilk fotoğraf
Araç sahipleri dikkat! İnternetten satın alanlar hüsrana uğruyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Bugün virüsü hafife alırsak yarın çok pişman olabiliriz
30 Kasım dolar, euro ve altın ne kadar? İşte piyasalarda haftanın açılış rakamları
ÖNCEKİ HABERLER
Seyahat yasağı gelecek mi son haberi Erdoğan bu akşam ilan edecek
Cem Uzan: Türkiye ekonomisi hiç bu kadar kötü olmamıştı
İstanbul ve Ankara'nın ardından Balıkesir'de karar! Ana sınıflarında uzaktan eğitime geçiliyor
BioNTech'in korona aşısı 7 Aralık'ta kullanılmaya başlanacak! Aşıyı Türk bilim adamları yaptı
Haftasonu sokağa çıkma yasağı 2 gün oluyor iddiası Erdoğan duyuracak
Ankara'da anaokulları kapandı mı özel kreşler kapandı mı?
Yorumlar