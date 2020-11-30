İstanbul ve Ankara'nın ardından Balıkesir'de karar! Ana sınıflarında uzaktan eğitime geçiliyor

BALIKESİR'de anaokulu, ana sınıfı ve uygulamalı eğitim sınıflarının öğrencileri 4 Ocak 2021 tarihine kadar uzaktan eğitim görecek.

Abone ol

İstanbul ve Ankara'da resmi anaokulu ve ana sınıfları hakkında uzaktan eğitim kararı alınmıştı. Balıkesir'de Vali Hasan Şıldak başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda karar alındı. Balıkesir İl Hıfzıssıhha Kurulu, Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında, okul öncesi eğitim gören öğrencilerin, 30 Kasım 2020- 4 Ocak 2021 tarihleri arasında uzaktan eğitim göreceğini açıkladı. Öte yandan dernek genel kurul toplantıları ise 1 Mart 2021 tarihine kadar yapılmayacak.

Balıkesir Valiliği'nden kararla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Gelinen aşamada son dönemde koronavirüs salgınının yayılımında tüm dünyada ve özellikle Avrupa’da hızlı bir artış yaşandığı ve ülkemizde de vaka ve hasta sayılarında yükseliş görüldüğü kamuoyunun malumudur. Ülkemizde de Covid­-19 vakalarının devam etmekte olması, her ne kadar vaka sayıları belirli bir düzeyde kontrol altına alınmış olsa da, önümüzdeki kış aylarında tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de özellikle damlacık yolu ile bulaşan solunum yolu hastalıklarının görülme sıklığının artış gösterebilmesi beklenmektedir."

Covid-19 salgınının seyri dikkate alındığında 30.11. 2020-04.01.2021 tarihleri arasında ilimiz genelindeki resmi anaokulu ve ana sınıfları ile uygulama sınıflarında eğitim-öğretim faaliyetlerinin uzaktan eğitim yoluyla sürdürülmesine oy birliği ile karar verilmiştir

"Dernek genel kurullarının ertelenmesine ilişkin durum doğrultusunda; daha önceden 01.12.2020 tarihine kadar yapılmaması kararlaştırılan, sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları, birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek etkinliklerin (genel kurul toplantıları dahil), Sağlık Bakanlığı'nca İçişleri Bakanlığı'na iletilen 27.11.2020 tarih ve 149 sayılı yazı ve İçişleri Bakanlığı'nın 27.11.2020 tarih ve 19961 sayılı genelgesi gereği 01.03.2021 tarihine kadar ertelenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.”