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Rusya, Dağlık Karabağ’da sahra hastanesi kurdu! 100’den fazla patlayıcı imha edildi

Rusya Savunma Bakanlığı, Dağlık Karabağ’da bir sahra hastanesi kurdu. Tıbbi birlikleri Stepanakert’teki havalimanına konuşlandırıldı.

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Öte yandan Rus askeri mühendisler de gün içinde 100’den fazla patlayıcı imha etti.

"Öncelikle Rus barış güçlerine tıbbi destek vermeye odaklanmış durumdayız. Sivil halka da yardım etmeye hazırız" diyen Rus tıbbi birimin yöneticisi Yaroslav İvanov, sahra hastanesinde yoğun bakım üniteleri, laboratuvar teşhis odası, ameliyathane, diş ve göz hastalıkları birimi bulunduğunu söyledi.

100’den fazla patlayıcı imha edildi

Diğer yandan Rus askeri mühendisler Şuşa-Lısogorskiy yolunda yaklaşık 3 kilometrelik bir alanda patlayıcı temizleme çalışmaları gerçekleştirdi. Gün içinde 100’den fazla patlayıcı bulundu ve imha edildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan 10 Kasım itibariyle Dağlık Karabağ’da çatışmaların durması için bir anlaşma imzalamıştı. Anlaşmada Rusya’nın cephe hattı ve Laçin koridoru boyunca, hafif silahlı 1960 asker, 90 zırhlı personel taşıyıcı, 380 otomobil ve özel aracının yer alması öngörülüyor. 

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