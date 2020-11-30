Rusya, Dağlık Karabağ’da sahra hastanesi kurdu! 100’den fazla patlayıcı imha edildi

Rusya Savunma Bakanlığı, Dağlık Karabağ’da bir sahra hastanesi kurdu. Tıbbi birlikleri Stepanakert’teki havalimanına konuşlandırıldı.

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Öte yandan Rus askeri mühendisler de gün içinde 100’den fazla patlayıcı imha etti.

"Öncelikle Rus barış güçlerine tıbbi destek vermeye odaklanmış durumdayız. Sivil halka da yardım etmeye hazırız" diyen Rus tıbbi birimin yöneticisi Yaroslav İvanov, sahra hastanesinde yoğun bakım üniteleri, laboratuvar teşhis odası, ameliyathane, diş ve göz hastalıkları birimi bulunduğunu söyledi.

100’den fazla patlayıcı imha edildi

Diğer yandan Rus askeri mühendisler Şuşa-Lısogorskiy yolunda yaklaşık 3 kilometrelik bir alanda patlayıcı temizleme çalışmaları gerçekleştirdi. Gün içinde 100’den fazla patlayıcı bulundu ve imha edildi.