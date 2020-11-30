Sayı artıyor! Kırıkkale Valisi Yunus Sezer de koronavirüse yakalandı
Kırıkkale Valisi Yunus Sezer'in korona virüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.Abone ol
Kırıkkale Valiliğinden yapılan açıklamada, "Valimiz Sayın Yunus Sezer'in PCR testi pozitif çıkmış olup genel durumu iyidir. Sayın Valimizin karantina ve tedavi süreci evinde devam etmektedir" ifadesi kullanıldı.
Valimiz Sayın Yunus Sezer'in PCR testi pozitif çıkmış olup genel durumu iyidir.— Kırıkkale Valiliği (@TC_kkalevalilik) November 30, 2020
Sayın Valimizin karantina ve tedavi süreci evinde devam etmektedir. pic.twitter.com/1TmoncECfz
Geçtiğimiz haftalarda İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Iğdır Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Yalova Valisi Muammer Erol, Düzce Valisi Cevdet Atay ve Kastamonu Valisi Avni Çakır koronavirüse yakalanmıştı.