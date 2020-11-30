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Venezuela lideri Nicolas Maduro canlı yayında telefon numarasını paylaştı

Venezuela lideri Nicolas Maduro, "Venezuella ve halkımızla ilgili gerçekler için mücadeleye katılıyorum" diyerek canlı yayında telefon numarasını paylaştı.

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Venezuella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, sosyal medya platformu Twitter hesabından telefon numarasını paylaştı. Binlerce kişiyi hayrete düşüren Venezuella lideri Maduro, yayınladığı video mesajda "Venezüella, 04262168871 numarası ile WhatsApp ve Telegram'daki fikir savaşına katılıyorum. Beni tüm gruplarınıza dahil edin ve birlikte Venezuela gerçeğini savunmak için savaşalım" dedi. ​

Maduro'nun paylaştığı numaranın WhatsApp ile Telegram profillerinde de başkanın kendi fotoğrafının ve 'Venezuella Devlet Başkanı' ifadelerinin yer aldığı görüldü. Numarasını paylaşan Maduro daha sonra resmi Telegram kanalından yaptığı paylaşımda da kendisine gönderilen mesajların videosunu paylaştı. 

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