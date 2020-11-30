Denizli'de fabrika işçisinin tutkusu hastalık haline dönüştü! Tekliflerin hepsini geri çevirdi
DENİZLİ'nin Bozkurt ilçesinde fabrika işçisi Hakan Başkaya'nın (32), 13 yıl önce bir oyuncak araçla başladığı koleksiyonundaki model otomobil sayısı 600'e ulaştı.
Bozkurt ilçesi Alikurt Mahallesi'nde yaşayan ve bir çimento fabrikasında işçi olarak çalışan Hakan Başkaya, model otomobil tutkusu ile dikkat çekiyor. Kentteki bir alışveriş merkezinde 19 yaşındayken beğendiği bir model otomobili satın alan Başkaya, daha sonra model otomobillere ilgi duymaya başladı.
Maaşının bir bölümünü hobisine ayıran Başkaya'nın koleksiyonundaki model otomobillerin sayısı her geçen yıl artarak 600'ü buldu.
Başkaya, 13 yılda önemli bir model araç koleksiyonunun sahibi oldu.
Bir koleksiyoner gibi Türkiye'nin farklı kentlerine giden Başkaya, maket arabalar satın alarak koleksiyonunu zenginleştirmeye devam ediyor.