Denizli'de fabrika işçisinin tutkusu hastalık haline dönüştü! Tekliflerin hepsini geri çevirdi

Bozkurt ilçesi Alikurt Mahallesi'nde yaşayan ve bir çimento fabrikasında işçi olarak çalışan Hakan Başkaya, model otomobil tutkusu ile dikkat çekiyor. Kentteki bir alışveriş merkezinde 19 yaşındayken beğendiği bir model otomobili satın alan Başkaya, daha sonra model otomobillere ilgi duymaya başladı.