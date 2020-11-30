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AİHM HDP'nin başvurusunu reddetti! 'Dokunulmazlıkların kaldırılması ve milletvekillerinin tutuklanması'

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), HDP'nin dokunulmazlıkların kaldırılması ve milletvekillerinin tutuklanmasıyla ilgili şikayetini kabul edilemez buldu.

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HDP Genel Merkezi, AİHM'e başvurarak 'Milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin 2016'da yapılan değişiklik ile bu değişiklik sonrası milletvekilleri hakkında verilen tutuklama kararlarından' şikayetçi oldu.

Başvuruda özellikle HDP'li milletvekillerini etkileyen dokunulmazlıkların kaldırılmasına ilişkin değişiklik nedeniyle Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ndeki (AİHS) ifade özgürlüğü, toplantı ve dernek kurma özgürlüğü ve serbest seçim haklarının ihlal edildiği belirtildi.

AİHM, başvuruyu kabul edilemez buldu

Başvuruyu ele alan AİHM, başvuruyu kabul edilemez buldu. AİHM'in oy birliğiyle aldığı kararda, ihlallerden doğrudan etkilenen kişiler tarafından Mahkeme'ye birçok başvuru sunulduğu ve bu başvuruların halen derdest olduğu hatırlatıldı.

Neden reddedildi?

Değerlendirmeler sonucu HDP'nin, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 34. maddesindeki mağdur sıfatını taşıdığını iddia edemeyeceği belirtilen kararda, başvurunun kişi yönünden uygun olmaması ve kabul edilemez bulunması nedeniyle reddedildiği kaydedildi.

AİHS'in 34. maddesi

AİHS'in 34. maddesi, "Bu Sözleşme veya protokollerinde tanınan haklarının ihlal edilmesinden dolayı mağdur olduğunu öne süren her gerçek kişi, hükümet dışı kuruluş veya kişi gruplarının Mahkeme'ye başvurabileceğini" öngörüyor.

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