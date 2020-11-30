Lille'i sırtlayan Burak Yılmaz bir ilki başardı

Burak Yılmaz, St. Etienne-Lille karşılaşmasında Ikone'nin skoru 1-1'e getiren golünde asist yaparken Fransız kulübünde tarihe geçti.

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Fransa Lille 1'in 12. haftasında Burak Yılmaz'ın asist yaptığı maçta Lille, St. Etienne ile 1-1 berabere kaldı. Burak Yılmaz, St. Etienne-Lille karşılaşmasında Ikone'nin skoru 1-1'e getiren golünde asist yaptı.



Milli golcü, Lille formasıyla çıktığı toplam 13 maçta 6 gol atıp 3 de asist yaptı. Burak Yılmaz, 2006-07 sezonundan bu yana, üst üste 7 maçta en az bir gole katkı veren ilk Lille futbolcusu oldu.