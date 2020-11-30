BIST 1.313
DOLAR 7,81
EURO 9,36
ALTIN 446,61
HABER /  SPOR
ADV Awox hayatın her anında yanınızda

Lille'i sırtlayan Burak Yılmaz bir ilki başardı

Burak Yılmaz, St. Etienne-Lille karşılaşmasında Ikone'nin skoru 1-1'e getiren golünde asist yaparken Fransız kulübünde tarihe geçti.

Abone ol

Fransa Lille 1'in 12. haftasında Burak Yılmaz'ın asist yaptığı maçta Lille, St. Etienne ile 1-1 berabere kaldı. Burak Yılmaz, St. Etienne-Lille karşılaşmasında Ikone'nin skoru 1-1'e getiren golünde asist yaptı.
 
Milli golcü, Lille formasıyla çıktığı toplam 13 maçta 6 gol atıp 3 de asist yaptı. Burak Yılmaz, 2006-07 sezonundan bu yana, üst üste 7 maçta en az bir gole katkı veren ilk Lille futbolcusu oldu.

SON DAKİKA HABERLERİ
30 Kasım dolar, euro ve altın ne kadar? İşte piyasalarda haftanın açılış rakamları
Büyüme rakamları açıklandı! Yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 6,7 büyüdü
Osman Müftüoğlu'ndan korkutan sözler! Durum vahim sağlık sistemimiz tıkanacak
Babacan Davutoğlu İnce Sarıgül... Hepsi aynı yanlışta birleşiyor Kübra Par yazdı
2021 yılında asgari ücret kaç para olacak? SGK uzmanı Özgür Erdursun açıkladı
Tümer Metin, Sergen Yalçın'dan özür diledi mi?
ÖNCEKİ HABERLER
Son dakika BDDK'dan yeni hamle! Bankaların yurt dışı işlemlerinde limiti artırdı
Tuğba Özay eşleri kaç kere evlendi İtalyan eşi kimdir?
Kovid-19'u yendi! Kadirli Belediye Başkanı Tarhan yeniden görevine başladı
ABD'de yankı uyandıran gizemli blok ortadan kayboldu çölün ortasında bulunmuştu
TBMM kabul edildi 2021 yılı bütçe açığı hedefi yüzde 76
Masterchef Sefa kaç yaşında Sefa Okyay Kılıç kimdir nereli?
Yorumlar