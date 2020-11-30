Oruç Reis gemisi Antalya Limanı'na döndü

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 10 Ağustos'ta Demre sahasında sismik araştırmalara başlayan Oruç Reis gemisinin verileri toplayıp Antalya Limanı'na döndüğünü açıkladı.

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Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Oruç Reis Sismik Araştırma Gemimiz, 10 Ağustos’ta başladığı Demre sahasındaki iki boyutlu (2B) sismik araştırmalarını tamamladı. 10 bin 955 kilometre 2B sismik veri toplayan gemimiz, Antalya Limanı’na döndü" denildi.

Oruç Reis Sismik Araştırma Gemimiz, 10 Ağustos’ta başladığı Demre sahasındaki iki boyutlu (2B) sismik araştırmalarını tamamladı. 10.955 km 2B sismik veri toplayan gemimiz, Antalya Limanı’na döndü. pic.twitter.com/8WWhcLQ16s — Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (@TCEnerji) November 30, 2020

Daha önce 23 Kasım'a kadar bölgede çalışma yapacağı ilan edilen Oruç Reis'in çalışma süresi 29 Kasım'a uzatılmıştı.

Oruç Reis sismik araştırma gemisi, doğal kaynak aramaları başta olmak üzere her türlü jeolojik, jeofizik, hidrografik ve oşinografik araştırmaları gerçekleştirebiliyor.

Dünyadaki tam donanımlı ve çok amaçlı ender araştırma gemilerinden biri olan Oruç Reis'te, 2 ve 3 boyutlu sismik, gravite, manyetik jeofizik araştırmaları yapılabiliyor. Gemi, 8 bin metre derinliğe kadar 3 boyutlu, 15 bin metre derinliğe kadar iki boyutlu sismik operasyonları gerçekleştirebiliyor.