Uğur Yılmaz yazdıkları perişan etti küfürlü tweetleri neler?

Masterchef'in iddialı isimlerinden biri olan Uğur Yılmaz Deniz 18 yaşında twitter'da yazdıkları ve küfürlü paylaşımları nedeniyle diskalifiye oldu, Masterchef'ten gözyaşları içinde pişmanım diyerek ayrıldı. Peki Masterchef Uğur twitter'da ne yazdı, küfürleri ve sosyal medya paylaşımları nedir?

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Masterchef Uğur'un yarışmaya vedası sosyal medyanın gündemi oldu. Bu hafta eleme potasında olan isim Uğur yarışmaya veda etti fakat elenme sebebi yemeği değil twitter'da yazdıkları ve küfürlü sosyal medya paylaşımları oldu. Henüz 18 yaşındayken yazdığı küfürlü twittler Uğur Yılmaz Deniz'in başını yaptı ve Acun Ilıcalı'nın kararı ile Uğur yarışmadan diskalifiye edildi. Çok pişmanın, ailevi sorunlar yaşadığım, her şeye siyan ettiğim zamalarda yazdım onları diyen Uğur gözyaşları içinde, perişan halde Masterchef'e veda etti. Peki Uğur twitter'da ne küfürler yazdı, kimlere küfür etti? İşte Uğur'un başını yakan sosyal medya paylaşımları...

Masterchef eleme gecesinde ilk olarak potada olan 3 yarışmacı stüdyoya alındı. Şefler Barbaros ve Sefa'yı doğrudan yukarıya balkona gönderdiler. Acun Ilıcalı'nın kovduğu Uğur'u ise karşılarına davet ettiler. Somer Şef açıklamayı yaptı ve Uğur'a "sosyal medyada çıkan haberleri biliyorsun, senin yarışmaya devam etmenin uygun olmayacağına karar verdik. Senin görüşlerini de alalım' dedi.

-2012'de sosyal medyaya başladığımda hiç aklımda böyle şeyler yoktu. Ailevi problemler yaşamıştım. O yüzden saldırgandım ve her yere saldırdım. Seneler geçtikçe olgunlaşıyor insan pişmanım. Acun medyadan ve herkesten özür diliyorum.

Konuşması boyunca ağlayan Uğur, bir noktada dayanamadı ve arkasını dönüp başını masaya dayadı ve hıçkırıklarla ağladı. 'Ailemin yüzüne nasıl bakacağım' diyen Uğur şunları söyledi:

-O insanların tanıdığı gibi bir insan değilim ben. Ne desem bilmiyorum şef ben. Ben herkesin tanıdığı gerçek Uğur'u göstermek isterdim. Geçmişime sinirliyim. O insanların tanıdığı Uğur kesinlikle ben değilim. Benim bir ailem var ve onların karşısına bu şekilde çıkmamam. Herkesten, ailemden sizlerden özür diliyorum...'

ğur konuşurken ağladıkça onunla birlikte Emir ve diğer yarışmacılar da ağladı.

Somer Şef ise 'Bunu biz biliyoruz, seninle tanışıp zaman geçiren herkes bunu görecektir' dedi. Mehmet Şef ise 'Sen burda özürünü diledin, gerekenleri söyledin, bizim insanlarımız da büyüklüğünü gösterecektir' diye teskin etmeye çalıştı.

İşte küfürlü twitterleri: