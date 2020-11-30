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Cisse'nin eşinden Erol Bulut'a olay gönderme

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde gol atmasına rağmen oyunda alınan Papis Cisse'nin eşi Awa Diallo Cisse, "Gol atıyor, sonra 45. dakikada oyundan alınıyor, nedenini anlamadım. Biri bana açıklayabilir mi?" paylaşımında bulundu.

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Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 4-3 mağlup eden Beşiktaş, rakibini 15 yılı aşkın bir süre sonra deplasmanda mağlup etmeyi başardı. Müsabaka sonrası Fenerbahçeli yıldızın eşi, teknik direktör Erol Bulut'a sosyal medyadan göndermede bulundu.

Fenerbahçe'de Jose Sosa ve Papiss Cisse, ilk yarıda beklenen performansa imza atamadı. Müsabakanın ilk yarısında fazla sayıda pas hatası yapan Jose Sosa, ikinci yarıda yerini Mert Hakan Yandaş'a bırakırken, gol atmasına rağmen Bulut, Cisse'nin yerine Ademi'yi oyuna soktu.

"Gol atıyor, sonra 45. dakikada oyundan alınıyor, nedenini anlamadım''
Cisse'nin eşi maç sonu bu duruma tepki gösterdi. Fenerbahçeli yenge Awa Diallo Cisse: "Gol atıyor, sonra 45. dakikada oyundan alınıyor, nedenini anlamadım. Biri bana açıklayabilir mi?" paylaşımında bulundu.

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