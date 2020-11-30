BIST 1.329
DOLAR 7,84
EURO 9,39
ALTIN 446,76
HABER /  SPOR

Senegal efsanesiydi Bouba Diop 42 yaşında hayatını kaybetti

Senegalli milli futbolcu Papa Bouba Diop, kanser nedeniyle hayatını kaybetti. Diop'un ölümü sonrası yıldız futbolcular paylaşımlarda bulundu.

Abone ol

Senegalli eski milli futbolcu Papa Bouba Diop, 42 yaşında hayatını kaybetti. FIFA'dan yapılan açıklamada, uzun bir süredir kanser tedavisi gören Diop'un yaşamını yitirdiği belirtildi.

Kariyerinde Lens, Fulham, AEK ve West Ham United gibi takımların formasını giyen Diop, Senegal'in Fransa'yı 1-0 yendiği 2002 Dünya Kupası açılış maçında turnuvanın ilk golünü atmıştı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Burhan Kuzu'nun oğlundan cinayet iddiasına yanıt
Fatih Altaylı’dan izleyiciye sert yanıt: A be beyinsiz, beni seyretmeyin asabımı bozmayın
Tunç Soyer'den çağrı: Bu bir alarm, ciddi bir tehdit kapımızda
Kadir Şeker'in ölümden kurtardığı Ayşe Dırla 1 kilo eroinle yakalandı
Türkiye genelinde sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi! 12 bin 671 kişiye adli ya da idari işlem yapıldı
Hafta içi sokağa çıkma yasağı ve seyahat yasağı geliyor! Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor
ÖNCEKİ HABERLER
Batman'da ölen Covid-19 hastası bebeğin ailesi: Yoğun bakımda yer bulunamadığı için öldü
Halil İbrahim Kurum sevgilisi kim kaç yaşında? Halil İbrahim Kurum kimdir?
Şanlıurfa'da arsa kavgası kanlı bitti! Ölüler var
Bursa'da kısıtlamada polisten kaçan şahıslar uyuşturucu maddeyle yakalandı
İsrail'den suikast itirafı: Fahrizade'yi öldürdüğümüz için dünya bize teşekkür etmeli
Uğur Yılmaz twitter'da küfürlü paylaşımları diskalifiye getirdi ne yazdı?
Yorumlar