Senegal efsanesiydi Bouba Diop 42 yaşında hayatını kaybetti

Senegalli eski milli futbolcu Papa Bouba Diop, 42 yaşında hayatını kaybetti. FIFA'dan yapılan açıklamada, uzun bir süredir kanser tedavisi gören Diop'un yaşamını yitirdiği belirtildi.

Kariyerinde Lens, Fulham, AEK ve West Ham United gibi takımların formasını giyen Diop, Senegal'in Fransa'yı 1-0 yendiği 2002 Dünya Kupası açılış maçında turnuvanın ilk golünü atmıştı.

FIFA is saddened to learn of the passing of Senegal legend Papa Bouba Diop. Once a World Cup hero, always a World Cup hero. pic.twitter.com/akUJoPxCal

RIP my brother. I was please to played with you a @RCLens and @Pompey . I had so much good memories with you big man. I will miss you smile Rest In Peace my friend.🙏🏿 https://t.co/7dpHfb3PL8