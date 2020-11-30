Senegal efsanesiydi Bouba Diop 42 yaşında hayatını kaybetti

Senegalli milli futbolcu Papa Bouba Diop, kanser nedeniyle hayatını kaybetti. Diop'un ölümü sonrası yıldız futbolcular paylaşımlarda bulundu.Abone ol
Senegalli eski milli futbolcu Papa Bouba Diop, 42 yaşında hayatını kaybetti. FIFA'dan yapılan açıklamada, uzun bir süredir kanser tedavisi gören Diop'un yaşamını yitirdiği belirtildi.
Kariyerinde Lens, Fulham, AEK ve West Ham United gibi takımların formasını giyen Diop, Senegal'in Fransa'yı 1-0 yendiği 2002 Dünya Kupası açılış maçında turnuvanın ilk golünü atmıştı.
FIFA is saddened to learn of the passing of Senegal legend Papa Bouba Diop.— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 29, 2020
Once a World Cup hero, always a World Cup hero. pic.twitter.com/akUJoPxCal
RIP my brother. I was please to played with you a @RCLens and @Pompey . I had so much good memories with you big man. I will miss you smile Rest In Peace my friend.🙏🏿 https://t.co/7dpHfb3PL8— Djimi Traore (@Djimi_Traore19) November 29, 2020
So sad to lose an amazing footballer and person. Rest in peace my friend 🙏🏽🙏🏽🙏🏽 https://t.co/BiddXlULHI— TIM CAHILL (@Tim_Cahill) November 29, 2020