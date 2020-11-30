Tunç Soyer'den çağrı: Bu bir alarm, ciddi bir tehdit kapımızda

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, doluluk oranı yüzde 35’e düşen Tahtalı Barajı havzasıyla ilgili, “Ciddi bir tehdit kapımızda. Herkesi suyu tasarruflu kullanmaya davet ediyorum” çağrısı yaptı.

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Tunç Soyer, kentin içme suyu ihtiyacının yarıya yakın bölümünü karşılayan ancak son dönemde kuraklık nedeniyle su seviyesi ciddi oranda düşen Tahtalı Barajı havzasında incelemelerde bulundu.

"Kışı yarıladık, yağmur yok"

Twitter'dan yaptığı ziyareti paylaşarak İzmirlilere 'tasarruf' çağrısında bulunan Soyer, "İzmir’in su ihtiyacının yarısını karşılayan Tahtalı Barajı’nda gördüklerim ne yazık ki hiç de iç açıcı değil sevgili İzmirliler. Kışı yarıladık, yağmur yok" ifadelerini kullandı.

"Bu bir alarm. Çok ciddi bir tehdit kapımızda"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer şunları söyledi: Şu anda İzmir'in can damarı diyebileceğimiz Tahtalı Barajı havzasındayız. İzmir'in içme suyu kullanımının yaklaşık yarısını karşılayan Tahtalı’da geçen yıl aynı zamanlarda yüzde 65 olan doluluk seviyesi, bugün yüzde 35'lere düşmüş vaziyette. Bu bir alarm. Çok ciddi bir tehdit kapımızda.