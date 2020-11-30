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Tosya'da 'aile' ve 'akraba' ziyaretleri yasaklandı! 3 bin 150 TL idari para cezası uygulanacak

KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde koronavirüsle mücadele kapsamında alınan karar doğrultusunda aile ve akraba ziyaretleri yasaklandı.

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Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirler doğrultusunda Tosya İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından ilçe genelinde aile ve akraba ziyaretleri yasaklandı. Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, ilçe genelinde hem misafire hem de misafiri kabul eden ev sahibine ayrı ayrı 3 bin 150 TL idari para cezasının uygulanacağını belirtti.

Pişkin, yaptığı yazılı açıklamada, "Tosya Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca alacağımız karar doğrultusunda, 30 Kasım 2020 tarihinden itibaren, tüm ilçe genelinde aile, akraba ve hane ziyaretlerini yasaklıyoruz. Muhtarlarımız ve kolluk görevlilerimizin tespiti ile duyarlı vatandaşlarımızın ihbarları sonucu tedbir kararına aykırılık saptandığında hem misafire hem de misafiri kabul eden ev sahibine ayrı ayrı 3 bin 150 TL idari para cezası uygulanacağını şimdiden sizlere duyurmak istiyorum. Lütfen cezadan sakınmak için değil, hassaten kendinizin ve sevdiklerinizin sağlığını korumak için kimsenin evine misafir olmayın, evinize misafir kabul etmeyin, mecbur kalmadıkça dışarıya da çıkmayın" ifadelerini kaydetti.

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