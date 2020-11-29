CHP'deki taciz skandalında Canan Kaftancıoğlu suskunluğu

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun yakın arkadaşı CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı Umut Karagöz konusundaki suskunluğu sürüyor. Karagöz'ün teşkilata Kaftancıoğlu kontenjanından girdiği iddia ediliyor.

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CHP'deki taciz skandalı büyüyor! CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı Umut Karagöz'ün 20 yaşındaki bir kadını taciz ettiği iddiasıyla başlayan soruşturmada tutuklama kararı çıktı.

Karagöz, genç kadını zorla bir restorana kapatarak taciz ettiği iddia edilmiş, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Skandalın ortaya çıkmasının ardından aralarında CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun da bulunduğu bazı isimlerin, mağdurun ailesiyle görüşerek olayı örtbas etmeye çalıştıkları ileri sürüldü.

Tacizden tutuklanan Umut Karagöz'ün çeşitli kadın eylemlerine katıldığı fotoğrafları ortaya çıktı

Kaftancıoğlu'nun sessizliği sürüyor

Öte yandan sosyal medyada Canan Kaftancıoğlu'na tepkiler çığı gibi büyüyor. Taciz iddiasıyla tutuklanan Karagöz'ün, Kaftancıoğlu'nun yakın arkadaşı olduğu ve CHP Maltepe İlçe Teşkilatı'nda da onun kontenjanından girdiği ileri sürüldü.

Barış Yarkadaş'tan tepki

Gazeteci Barış Yarkadaş, CHP'deki tacize sessiz kalmadı. Yarkadaş, Umut Karagöz'ün insanlık suçu işlediğini söyleyerek partiden atılması gerektiğini söyledi.

Tarihe not düşmek için yazıyorum: CHP Maltepe İlçe Yönetim Kurulu Üyesi U.K'nin karıştığı cinsel saldırı olayına sessiz kalamam. Cezaevine atılan U.K, insanlık dışı bir suç işlemiş ve partimizin değerlerine leke sürmüştür. Derhal partiden atılmalıdır. Mağdurun ifadesi ortadadır. — Barış Yarkadaş (@barisyarkadas) November 29, 2020

Yarkadaş duyurdu: Disipline sevk edildi

Barış Yarkadaş, ilk tweetinin ardından takipçilerine konuyla ilgili ikinci bir bilgilendirme yaptı. Yarkadaş, tacizci CHP'li yönetici Umut Karagöz'ün için ihraç istemiyle disipline sevk edildiğini söyledi. Yarkadaş, dosyanın işleme konması için İl Disiplin Kurulu'nun toplanacağını belirtti.