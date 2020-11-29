Türkiye'den Çin'e 6 milyar dolar ihracat hedefi

Türk iş dünyası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) süreci sonrası Çin ile ilişkileri güçlendirmek için çalışmalara başladı. Türkiye-Çin İş Geliştirme ve Destekleme Derneği Başkanı İhsan Beşer, "Çin'e yapılan ihracatın doğru bir çalışma ile çok kısa sürede 2 katına yani 6 milyar dolara çıkması hayal değil" dedi.

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Türkiye-Çin İş Geliştirme ve Destekleme Derneği Başkanı İhsan Beşer, yaptığı değerlendirmede, haziran ayında Çin ve Türk iş insanlarını bir araya getirecekleri bir organizasyon planı içinde olduklarını belirterek, "Önümüzdeki yıl Türkiye ile Çin arasındaki ilişkilerin başlamasının 50'nci yıl dönümü sebebiyle Çin'den 100 kadar iş adamımı Türkiye'ye davet ettik. Çin ile beraber, Demir İpek Yolu güzergahındaki bütün ülkeleri de kapsayacak şekilde iş adamlarımızı bir organizasyonla buluşturacağız. Birebir görüşmelerle karşılıklı ticaret hacminin artması noktasında ülkemiz adına 5 gün sürecek çok faydalı toplantılar düzenleyeceğiz. Maden, gıda ile tarım, enerji, e-ticaret ve bilişim ile müteahhit hizmetleri ve turizm ve lojistik konuları işlenecek" diye konuştu.

"Her bölgeden Çin'e ihraç edilebilecek ürünümüz var"

Türkiye ve Çin arasındaki ticaret hacmini değerlendiren Beşer, "Yaklaşık 18,5 milyar dolar ithalatımız, 3 milyar dolar ihracatımız var. Ama Çin çok büyük bir pazar. Bu pazara ciddi manada çalışarak, özellikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sonrası yeni dönemde, Türkiye'deki ihracatçı ve üreticilerin girebileceği, doğru bağlantılar yaptıkları taktirde de uzun ve sürdürülebilir bir ticaret ağının oluşabileceği bir ülke. Madenden gıdaya, çeşitli süt ve süt ürünleri, su ve su ürünleri, kanatlı hayvan ve ürünleri, yaş meyve sebze gibi Türkiye'nin her bölgesinden Çine ihraç edilebilecek ürünlerimiz var" şeklinde konuştu.

"Çin Devlet Başkanı'nın açıklamaları önemli" Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in bir ithalat fuarında söylediği sözü hatırlatan Beşer, "Şi Cinping, yaptığı bir konuşmada ülkeler ekonomisine pandemiden sonra katkı sağlamak amacıyla Çin pazarını dost ülkelere açarak ithalatın artırılacağını söylemişti. Bu açıklama bizim için hakikaten çok önemli" değerlendirmesinde bulundu.

"Çin piyasasına peynirle de girmeliyiz"

Yeni dönemde Çin'e yönelik hangi ürünlere talep olabileceğini de değerlendiren Beşer, "Süt ve süt tozu ürünleri anlaşması yeni yapıldı. Süt tozuyla beraber artık Çin pazarına peynirin de girmesi için çalışıyoruz. Bu ürünü eğer şimdi tanıtmaya başlarsak 2-3 sene içerisinde pazarda ciddi manada bir ihracat kalemi olur" ifadelerini kullandı.

İhracat potansiyeli olan farklı ürünlere ilişkin de açıklamalarda bulunan İhsan Beşer, "Maden suyu ve meyve suyu da potansiyele sahip. Turizm noktasında Çinli turistler, bir tatil boyunca çok ciddi manada harcama yapabiliyor. Turizm noktasında da önümüzdeki yıllardan itibaren Çinli turistlerin çok daha fazla Türkiye'ye geleceğine inananlardanım" ifadelerini kullandı.